Александр Мудров получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени"

Фото: Кира Мишина

Глава Городецкого округа Нижегородской области Александр Мудров награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин 22 октября 2025 года.

Отмечено, что руководитель округа удостоен награды за заслуги в развитии МСУ и многолетнюю добросовестную работу.

Тем же указом директору департамента финансов мэрии Нижнего Новгорода Юрию Мочалкину присвоено звание "Заслуженный экономист РФ", а заму директора Приволжского окружного медицинского центра Светлане Дзюбак — звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ".

Ранее сообщалось, что профессор НГТУ Александр Куликов получил звание Заслуженного изобретателя России.

Напомним также, что депутату нижегородского Заксобрания Игорю Норенкову присвоено почетное звание "Заслуженный экономист РФ". 

