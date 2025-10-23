Александр Мудров получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством II степени" Политика

Фото: Кира Мишина

Глава Городецкого округа Нижегородской области Александр Мудров награжден медалью ордена "За заслуги перед Отечеством II степени". Указ о награждении подписал президент РФ Владимир Путин 22 октября 2025 года.

Отмечено, что руководитель округа удостоен награды за заслуги в развитии МСУ и многолетнюю добросовестную работу.

Тем же указом директору департамента финансов мэрии Нижнего Новгорода Юрию Мочалкину присвоено звание "Заслуженный экономист РФ", а заму директора Приволжского окружного медицинского центра Светлане Дзюбак — звание "Заслуженный работник здравоохранения РФ".

