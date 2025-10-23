Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Общество

Почетный знак "За служение людям" вручили 42 нижегородцам

23 октября 2025 11:25 Общество
Почетный знак За служение людям вручили 42 нижегородцам

Фото: Максим Герасимов

В Корпоративном университете правительства Нижегородской области наградили 42 волонтёров и общественных активистов почётным знаком "За служение людям".

Наградой были удостоены нижегородцы, активно участвующие в волонтерских инициативах и общественной жизни. Организаторами церемонии стали министерство кадровой политики и Волонтёрский центр региона.

Региональная награда была учреждена в январе 2023 года по инициативе губернатора Глеба Никитина и при поддержке нижегородского отделения движения "Волонтёры Победы".

Почетные знаки вручил заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Гнеушев. Он отметил, что вклад добровольцев в развитие общества невозможно переоценить, и выразил благодарность за их неравнодушие и готовность прийти на помощь.

На церемонии присутствовала исполняющая обязанности министра кадровой политики Елена Амосова.

"Служение людям – не просто работа, это миссия и высокое призвание, в основе которого милосердие, сострадание, гуманность, любовь к людям, к своей большой и малой Родине. Почетный знак "За служение людям" является государственным признанием заслуг тех, кто проявил себя в добровольчестве, волонтерстве, тех, кто ведет активную общественную деятельность и помогает людям. Это настоящие герои нашего времени", - подчеркнула Амосова.

Директор Волонтёрского центра Нижегородской области Мария Самоделкина заявила, что знак "За служение людям" является настоящим признанием и стимулом для развития регионального добровольческого движения. Она отметила, что для молодёжи это пример того, что помогать — это почётно, а для опытных добровольцев — заслуженное признание их труда.

Ранее сообщалось, что 28 жителей Нижегородской области удостоили почетным званием "Заслуженный ветеран Нижегородской области".

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных