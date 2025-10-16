Профессор НГТУ Александр Куликов получил звание Заслуженного изобретателя России Наука

Профессору Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева Александру Куликову присвоено почетное звание "Заслуженный изобретатель Российской Федерации". Об этом сообщается на сайте вуза.

Александр Куликов работает на кафедре "Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника".

В вузе отметили, что звание "Заслуженный изобретатель РФ" присваивается за вклад в развитие науки и техники, а также за создание изобретений, обладающих высокой практической значимостью.

"Эта награда — свидетельство признания выдающихся достижений учёного в сфере инноваций и технического творчества", - добавили в НГТУ.

