Профессор НГТУ Александр Куликов получил звание Заслуженного изобретателя России

Фото:
Профессору Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева Александру Куликову присвоено почетное звание "Заслуженный изобретатель Российской Федерации". Об этом сообщается на сайте вуза.
Александр Куликов работает на кафедре "Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника".
В вузе отметили, что звание "Заслуженный изобретатель РФ" присваивается за вклад в развитие науки и техники, а также за создание изобретений, обладающих высокой практической значимостью.
"Эта награда — свидетельство признания выдающихся достижений учёного в сфере инноваций и технического творчества", - добавили в НГТУ.
Ранее сообщалось, что четыре нижегородских ученых вошли в топ 2% наиболее влиятельных в мире.
