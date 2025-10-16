Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Наука
16 октября 2025 17:59Профессор НГТУ Александр Куликов получил звание Заслуженного изобретателя России
10 октября 2025 16:05Нижегородский генетик рассказала о вакцинации против рака
09 октября 2025 08:43Глеб Никитин показал главе Миннауки РФ нижегородский ИТ-кампус
04 октября 2025 11:40Нижегородские ученые создали новое оптоволокно для медлазеров
02 октября 2025 18:40Разработки, которые лягут в основу нижегородского Центра развития промышленной робототехники, показали в Иннополисе
02 октября 2025 14:11Ректор НГЛУ Авралев: "Обязательство о слиянии с ННГУ снято"
01 октября 2025 14:02В НИУ Президентской академии создадут экспертно-аналитическую группу
01 октября 2025 12:53НГТУ запатентовал амфибийное судно на воздушной подушке
30 сентября 2025 11:50Ученые из Нижнего Новгорода запатентовали новый метод борьбы с раком
27 сентября 2025 10:43Профессор ННГУ объяснила, зачем миру нужны нейроморфные вычислители
Наука

Профессор НГТУ Александр Куликов получил звание Заслуженного изобретателя России

16 октября 2025 17:59 Наука
Профессор НГТУ Александр Куликов получил звание Заслуженного изобретателя России

Фото: сайт НГТУ

Профессору Нижегородского государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева Александру Куликову присвоено почетное звание "Заслуженный изобретатель Российской Федерации". Об этом сообщается на сайте вуза.

Александр Куликов работает на кафедре "Электроэнергетика, электроснабжение и силовая электроника".

В вузе отметили, что звание "Заслуженный изобретатель РФ" присваивается за вклад в развитие науки и техники, а также за создание изобретений, обладающих высокой практической значимостью.

"Эта награда — свидетельство признания выдающихся достижений учёного в сфере инноваций и технического творчества", - добавили в НГТУ.

Ранее сообщалось, что четыре нижегородских ученых вошли в топ 2% наиболее влиятельных в мире.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Звание Награды НГТУ
Поделиться:
Новости по теме
01 октября 2025 12:53НГТУ запатентовал амфибийное судно на воздушной подушке
02 августа 2025 17:49НГТУ получит 295 млн на запуск центра развития промышленной робототехники
31 мая 2025 08:00Ученые ИПФ РАН вошли в состав Российской академии наук: рассказываем, кто
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных