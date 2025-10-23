Нижегородская "Чайка" прервала десятиматчевую победную серию Спорт

Фото: МХК "Чайка"

Нижегородская "Чайка" потерпела первое поражение за последние 11 матчей, уступив в Ярославле местному "Локо" со счётом 1:3.

Встреча началась с реализованного большинства хозяев — 0:1. Во втором периоде ярославцы увеличили отрыв до двух шайб.

На 36-й минуте "Чайка" вновь осталась в меньшинстве. Хозяева реализовали численное преимущество, доведя счёт до 3:0.

Единственный гол нижегородской команды забил Макар Ополинский. Он отличился на 46-й минуте при игре в большинстве. Однако сократить отставание до минимума и спасти матч "Чайке" не удалось.

Таким образом, 10-матчевая победная серия подопечных Алексея Томилова прервалась. "Автозаводцы" расположились на 3-й строчке Золотого дивизиона Восточной конференции.

Следующий матч (6+) нижегородцы проведут 24 октября в Санкт-Петербурге против "СКА-1946".

