"Торпедо-Горький" переломил ход матча и обыграл "Ростов" со счётом 5:3

Хоккеисты "Торпедо-Горький" одержали волевую победу над "Ростовом" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу нижегородцев.
Начало матча сложилось неудачно для "горьковчан". Команда получила удаление за нарушение численного состава и пропустила шайбу — 0:1. "Ростов" уверенно оборонялся и получил ещё одно большинство. Однако за несколько минут до перерыва Антон Косолапов сравнял счёт — 1:1.
Во втором периоде инициативой завладели хозяева, создав ряд моментов, но надежно сыграл вратарь соперников. На 27-й минуте ростовчане вышли вперед — 1:2. Однако концовка периода осталась за "Торпедо-Горький". За 125 секунд команда забросила три шайбы и повела в счете — 4:2. Отличились Кирилл Свищёв, Егор Никитин и Николай Майоров.
В третьем периоде "Ростов" отыграл одну шайбу. И, не собираясь сдаваться, в концовке встречи гости заменили вратаря шестым полевым, но это привело к пятой пропущенной шайбе. Глеб Чесноков поразил пустые ворота — 5:3.
Фарм-клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице "регулярки", набрав 23 очка.
Следующий матч "Торпедо-Горький" снова проведёт дома. 23 октября "автозаводцы" сыграют против воронежского "Бурана".
Ранее сообщалось, что Илья Чефанов оформил покер и помог "Торпедо-Горький" обыграть "Тамбов".
