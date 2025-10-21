Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Торпедо-Горький переломил ход матча и обыграл Ростов со счётом 5:3

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккеисты "Торпедо-Горький" одержали волевую победу над "Ростовом" в матче регулярного чемпионата ВХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:3 в пользу нижегородцев.

Начало матча сложилось неудачно для "горьковчан". Команда получила удаление за нарушение численного состава и пропустила шайбу — 0:1. "Ростов" уверенно оборонялся и получил ещё одно большинство. Однако за несколько минут до перерыва Антон Косолапов сравнял счёт — 1:1.

Во втором периоде инициативой завладели хозяева, создав ряд моментов, но надежно сыграл вратарь соперников. На 27-й минуте ростовчане вышли вперед — 1:2. Однако концовка периода осталась за "Торпедо-Горький". За 125 секунд команда забросила три шайбы и повела в счете — 4:2. Отличились Кирилл Свищёв, Егор Никитин и Николай Майоров.

В третьем периоде "Ростов" отыграл одну шайбу. И, не собираясь сдаваться, в концовке встречи гости заменили вратаря шестым полевым, но это привело к пятой пропущенной шайбе. Глеб Чесноков поразил пустые ворота — 5:3.

Фарм-клуб занимает седьмую строчку в турнирной таблице "регулярки", набрав 23 очка.

Следующий матч "Торпедо-Горький" снова проведёт дома. 23 октября "автозаводцы" сыграют против воронежского "Бурана".

Ранее сообщалось, что Илья Чефанов оформил покер и помог "Торпедо-Горький" обыграть "Тамбов".

Спорт ХК "Торпедо-Горький" Хоккей
