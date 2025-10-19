Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Спорт

Нижегородское "Торпедо" трижды в сезоне обыграло тольяттинскую "Ладу"

19 октября 2025 20:11 Спорт
Нижегородское Торпедо трижды в сезоне обыграло тольяттинскую Ладу

Фото: ХК "Торпедо"

Нижегородское "Торпедо" обыграло "Ладу" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ после двух поражений. Встреча закончилась со счётом 5:3.

В первом периоде команды быстро обменялись голами. Счёт открыл Владислав Фирстов, затем Андрей Обидин сравнял. Михаил Науменков снова вывел "Торпедо" вперёд, но Обидин оформил дубль. К первому перерыву счёт был 2:2.

Во втором периоде нижегородцы реализовали большинство, отличился Михаил Абрамов. Гости ответить не смогли.

Однако в третьем отрезке тольяттинцы снова сравняли счёт. Казалось, что игра может перейти в овертайм, но меньше чем за две минуты до конца основного времени Кирилл Воронин убежал в контратаку и забросил четвёртую шайбу. Затем Александр Яремчук забил в пустые ворота и поставил точку в матче — 5:3.

Автозаводцы набрали 21 очко и удерживают второе место в таблице Западной конференции.

Теперь "Торпедо" отправляется на выезд, где 22 октября сыграет против "Сочи".

Ранее сообщалось, что покер Ильи Чефанова помог "Торпедо-Горький" обыграть "Тамбов".

Ранее сообщалось, что покер Ильи Чефанова помог "Торпедо-Горький" обыграть "Тамбов".

Спорт ХК "Торпедо" Хоккей
