Спорт

"Торпедо-Горький" разгромил "Тамбов" благодаря покеру Ильи Чефанова

18 октября 2025 18:07 Спорт
Торпедо-Горький разгромил Тамбов благодаря покеру Ильи Чефанова

Фото: ХК "Торпедо-Горький"

Хоккейный клуб "Торпедо-Горький" одержал крупную победу над "Тамбовом" со счетом 6:0 в рамках регулярного чемпионата ВХЛ сезона 2025/2026.

С первых минут нижегородцы взяли инициативу в свои руки. В стартовом периоде хозяева льда полностью переиграли соперника, отправив в ворота гостей сразу четыре шайбы. Главным героем отрезка стал нападающий Илья Чефанов, оформивший хет-трик в свой день рождения.

Во второй двадцатиминутке "Торпедо-Горький" продолжил доминировать. Еще дважды шайба побывала в воротах "Тамбова". Одну из них вновь забросил Чефанов, оформив покер.

Также по шайбе в активе Даниила Ильина и Антона Косолапова. Вратарь Дмитрий Дагестанский отметился результативной передачей.

Третий период прошел без изменений на табло. Для нижегородцев эта игра стала второй "сухой" подряд и третьей в сезоне без пропущенных голов.

В турнирной таблице команда занимает восьмую строчку, набрав 21 очко.

Следующий матч "Торпедо-Горький" проведет дома 20 октября. Соперником станет ХК "Ростов".

Ранее сообщалось, что накануне "Торпедо" уступило ЦСКА с минимальным счетом.

