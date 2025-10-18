"Торпедо-Горький" разгромил "Тамбов" благодаря покеру Ильи Чефанова

Фото:
Хоккейный клуб "Торпедо-Горький" одержал крупную победу над "Тамбовом" со счетом 6:0 в рамках регулярного чемпионата ВХЛ сезона 2025/2026.
С первых минут нижегородцы взяли инициативу в свои руки. В стартовом периоде хозяева льда полностью переиграли соперника, отправив в ворота гостей сразу четыре шайбы. Главным героем отрезка стал нападающий Илья Чефанов, оформивший хет-трик в свой день рождения.
Во второй двадцатиминутке "Торпедо-Горький" продолжил доминировать. Еще дважды шайба побывала в воротах "Тамбова". Одну из них вновь забросил Чефанов, оформив покер.
Также по шайбе в активе Даниила Ильина и Антона Косолапова. Вратарь Дмитрий Дагестанский отметился результативной передачей.
Третий период прошел без изменений на табло. Для нижегородцев эта игра стала второй "сухой" подряд и третьей в сезоне без пропущенных голов.
В турнирной таблице команда занимает восьмую строчку, набрав 21 очко.
Следующий матч "Торпедо-Горький" проведет дома 20 октября. Соперником станет ХК "Ростов".
Ранее сообщалось, что накануне "Торпедо" уступило ЦСКА с минимальным счетом.
