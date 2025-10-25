В Госдуме предложили ввести наказание за вовлечение детей в азартные игры Общество

Фото: Госдума РФ

В России предлагают ужесточить наказание за вовлечение детей в азартные игры и рекламу азартных развлечений. Соответствующий законопроект, направленный на защиту несовершеннолетних, разработан межфракционной группой Госдумы во главе с Яной Лантратов. Об этом сообщает портал 360.ru.

Необходимость принятия таких мер стала очевидной после инцидента с семейной парой из Марий Эл, которые ради участия в конкурсе треш-блогера создали провокационный видеоролик. В этом видео запечатлён плачущий годовалый ребёнок, которому наносят татуировку. Как выяснилось, родители мальчика участвовали в конкурсе на продвижение онлайн-казино, где главным призом была квартира. По словам матери ребёнка, "татуировка" была лишь розыгрышем и была нарисована обычной шариковой ручкой, а сам ребёнок плакал из-за усталости и желания спать.

Законопроект, предложенный Лантратовой, предусматривает введение строгих мер ответственности за вовлечение несовершеннолетних в азартные игры. За такие действия может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. Кроме того, за рекламу казино предусмотрены штрафы до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до двух лет.

Законопроект уже был направлен на рассмотрение в кабинет министров. Отмечается, что документ направлен на создание более эффективных механизмов защиты детей от негативных последствий азартных игр и их рекламы.