Автомобиль каршеринга сбил пешехода на Ильинской в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: Госавтоинспекция Нижегородской области

Инцидент с участием автомобиля каршеринга произошёл 27 сентября в Нижнем Новгороде на улице Ильинской. Как сообщает пресс-служба регионального УГИБДД, авария случилась около 13:20 у дома № 1а.

По предварительным данным, девушка-водитель 2005 года рождения, управляя автомобилем Volkswagen, принадлежащего каршеринговому сервису, при движении задним ходом не убедилась в безопасности манёвра и совершила наезд на женщину-пешехода 1985 года рождения.

В результате происшествия пострадавшая получила травмы и была доставлена в больницу.

Это далеко не первое ДТП с участием автомобиля каршеринга в областном центре в 2025 году.

Напомним, что в июле на проспекте Ленина в Нижнем Новгороде произошло смертельное ДТП с участием прокатного автомобиля. А в июне водитель каршеринга в Сормове сбил девушку и уехал с места аварии.