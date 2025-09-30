Geely рассматривает запуск производства автомобилей в Нижнем Новгороде
Производителей смертельного "Мистера Сидра" отправили в колонию
Осенний призыв 2025 года пройдёт через Единый реестр воинского учёта
Названы площадки в Нижегородской области, где может появиться АЭС
Происшествия

Водитель без прав сбил ребенка в Щербинках

30 сентября 2025 13:59
Водитель без прав сбил ребенка в Щербинках

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, сбившего ребёнка на пешеходной зоне. Инцидент произошёл 29 сентября около 11:20 у дома №31 по улице Щербинки-1.

По данным полиции, 18-летний местный житель 2007 года рождения, находясь за рулём отечественного автомобиля, совершил наезд на девочку 2013 года рождения. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Как выяснилось, юноша управлял транспортным средством, не имея на то законного права. Автомобиль, за рулём которого он находился, принадлежит его законному представителю.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ: ч. 1 ст. 12.7 — "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления", а также ч. 2 ст. 12.24 — "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего средней или лёгкой степени тяжести".

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

Ранее сообщалось, что на дорогах Нижегородской области за неделю погибли девять человек.

