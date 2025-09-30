Водитель без прав сбил ребенка в Щербинках Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники Госавтоинспекции установили личность водителя, сбившего ребёнка на пешеходной зоне. Инцидент произошёл 29 сентября около 11:20 у дома №31 по улице Щербинки-1.

По данным полиции, 18-летний местный житель 2007 года рождения, находясь за рулём отечественного автомобиля, совершил наезд на девочку 2013 года рождения. Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение для оказания необходимой помощи.

Как выяснилось, юноша управлял транспортным средством, не имея на то законного права. Автомобиль, за рулём которого он находился, принадлежит его законному представителю.

В отношении нарушителя возбуждено административное производство по двум статьям Кодекса об административных правонарушениях РФ: ч. 1 ст. 12.7 — "Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления", а также ч. 2 ст. 12.24 — "Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение вреда здоровью потерпевшего средней или лёгкой степени тяжести".

Полицейские продолжают выяснять все обстоятельства происшествия.

