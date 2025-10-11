Нетрезвый водитель в Арзамасе влетел в АЗС и устроил пожар

Фото:
В Арзамасе сотрудники полиции задержали мужчину, который управлял автомобилем на скорости влетел в автозаправочную станцию. Об этом сообщили в Главном управлении МВД по Нижегородской области.
По предварительным данным, авария произошла ночью 11 октября около 01:30. Молодой человек 2001 года рождения, находясь за рулем, не справился с управлением и на полном ходу врезался в здание АЗС.
В результате столкновения произошло возгорание, однако, к счастью, никто из людей не пострадал.
На место происшествия оперативно прибыли сотрудники Госавтоинспекции. В ходе проверки выяснилось, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Кроме того, у него отсутствовали водительские права.
В отношении нарушителя был составлен административный протокол по части 3 статьи 12.8 Кодекса об административных правонарушениях РФ — "Управление транспортным средством лицом, находящимся в состоянии опьянения".
Ранее сообщалось, что нетрезвый водитель протаранил семь припаркованных машин в Сарове Нижегородской области.
