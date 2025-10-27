Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
Общество

Волонтеры Эн+ Тепло Волга собрали и отправили на переработку 30 кг пластиковых крышек

27 октября 2025 10:44 Общество
Волонтеры Эн+ Тепло Волга собрали и отправили на переработку 30 кг пластиковых крышек

Фото: Т.Яровая/пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

Сотрудники Эн+ Тепло Волга приняли участие во всероссийском проекте «Добрые крышечки». За месяц они собрали и передали на переработку около 30 килограммов пластиковых крышек – более 15 тысяч штук. Вырученные средства направят в благотворительный фонд, поддерживающий детей с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях.

«Ответственное отношение к окружающей среде формируется через развитие устойчивых экопривычек в повседневной жизни и активно поддерживается вовлечением сотрудников компании и членов их семей в значимые экологические инициативы. Корпоративные волонтеры Эн+ не только принимают активное участие в экоакциях в периметре компании, но и включаются во всероссийское экодвижение», – подчеркнул генеральный директор Эн+ Тепло Волга Михаил Ефимов.

В Эн+ Тепло Волга сбор инициировал школьник Артем Шаров – внук ведущего экономиста филиала «Нижегородский» Эн+ Тепло Волга Ольги Лисевой. Вместе с бабушкой в сентябре он принимал участие в экологической акции «360», и принес накопленные крышечки для дальнейшей передачи на переработку. Вдохновившись примером Артема, к акции присоединились и другие сотрудники энергетических предприятий Эн+ Тепло Волга. Наиболее активными стали представители службы рационального природопользования и охраны окружающей среды: они передали координаторам проекта «Добрые крышечки» три мешка пластика.

«Если крышки выбрасывать просто на свалку, они будут долгие годы засорять нашу планету. Лучше накопить, отправить на переработку, дать пластику вторую жизнь», – отметил Артем.

Координаторы поблагодарили нижегородцев, которые общими усилиями ежемесячно собирают до 20 мешков пластика. Они напомнили, что принимаются крышки с маркировкой 2 и 4 – это знак переработки. Необходимо удалить наклейку, и принести в пункт приема. Далее пластик сортируют по цветам и сдают на переработку. Вырученные средства направляются в благотворительный фонд на приобретение специальной техники и средств реабилитации для детей с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях по всей России.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных