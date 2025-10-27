Волонтеры Эн+ Тепло Волга собрали и отправили на переработку 30 кг пластиковых крышек Общество

Фото: Т.Яровая/пресс-служба "Эн+ Тепло Волга"

Сотрудники Эн+ Тепло Волга приняли участие во всероссийском проекте «Добрые крышечки». За месяц они собрали и передали на переработку около 30 килограммов пластиковых крышек – более 15 тысяч штук. Вырученные средства направят в благотворительный фонд, поддерживающий детей с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях.

«Ответственное отношение к окружающей среде формируется через развитие устойчивых экопривычек в повседневной жизни и активно поддерживается вовлечением сотрудников компании и членов их семей в значимые экологические инициативы. Корпоративные волонтеры Эн+ не только принимают активное участие в экоакциях в периметре компании, но и включаются во всероссийское экодвижение», – подчеркнул генеральный директор Эн+ Тепло Волга Михаил Ефимов.

В Эн+ Тепло Волга сбор инициировал школьник Артем Шаров – внук ведущего экономиста филиала «Нижегородский» Эн+ Тепло Волга Ольги Лисевой. Вместе с бабушкой в сентябре он принимал участие в экологической акции «360», и принес накопленные крышечки для дальнейшей передачи на переработку. Вдохновившись примером Артема, к акции присоединились и другие сотрудники энергетических предприятий Эн+ Тепло Волга. Наиболее активными стали представители службы рационального природопользования и охраны окружающей среды: они передали координаторам проекта «Добрые крышечки» три мешка пластика.

«Если крышки выбрасывать просто на свалку, они будут долгие годы засорять нашу планету. Лучше накопить, отправить на переработку, дать пластику вторую жизнь», – отметил Артем.

Координаторы поблагодарили нижегородцев, которые общими усилиями ежемесячно собирают до 20 мешков пластика. Они напомнили, что принимаются крышки с маркировкой 2 и 4 – это знак переработки. Необходимо удалить наклейку, и принести в пункт приема. Далее пластик сортируют по цветам и сдают на переработку. Вырученные средства направляются в благотворительный фонд на приобретение специальной техники и средств реабилитации для детей с особенностями развития, которые воспитываются в приемных семьях по всей России.