Прощание с вратарем "Торпедо" Владимиром Воробьёвым пройдет 29 октября Спорт

Хоккейный клуб "Торпедо" сообщил о смерти одного из самых известных вратарей в истории нижегородской команды Владимира Воробьёва. Ему было 65 лет.

"Воспитанник нашего клуба и ученик Виктора Коноваленко на протяжении десятилетия блистательно защищал цвета "Торпедо" в восьмидесятых. В этот славный хоккейный период наша команда дважды вплотную подбиралась к пьедесталу почета, занимая высокие четвертые места. Также два раза "Торпедо" завоевывало почетный приз "Гроза авторитетов", который вручался тем, кто чаще других отбирал очки у призеров чемпионата", — написали в соцсетях представители клуба.

Ещё в юности Владимир Николаевич добился громких успехов: в 1976 году стал чемпионом СССР среди юношей, а в следующем году — бронзовым призёром юниорского чемпионата Европы. Его даже рассматривали как кандидата в состав сборной СССР на Олимпийские игры 1988 года в Калгари.

После завершения карьеры он стал работать с молодыми вратарями системы. Его воспитанниками являются Андрей Тихомиров и Николай Мольков, которые помогли "Чайке" впервые в истории выиграть Кубок Харламова в сезоне 2014/2015. Он также возглавлял вратарскую школу в Дальнем Константинове, где проводил мастер-классы и делился опытом с начинающими хоккеистами.

Прощание с Владимиром Воробьёвым пройдёт 29 октября в 10:30 во Дворце спорта имени Виктора Коноваленко. Вход будет открыт со стороны улицы Лоскутова и учебно-тренировочного стадиона "Чайка".

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Владимира Воробьёва.

