Прощание с актрисой Татьяной Демуровой пройдет 17 октября

16 октября 2025 21:11 Культура и отдых
Фото: Нижегородский театр кукол

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова скончалась на 78-м году жизни, сообщили в Нижегородском театре кукол. 

Татьяна Демурова родилась в Дзержинске 4 декабря 1947 года. В 1965-м окончила Нижегородское театральное училище — она была выпускницей первого набора кукольного отделения. Спустя два года ее взяли в местный театр кукол, где она проработала почти 60 лет. За это время сыграла десятки ролей. В 2008 году актриса снялась в фильме "Живи и помни" (18+). 

"Татьяну Ивановну отличали редкая скромность и внутреннее благородство. Она никогда не стремилась к громкой славе, ее главным богатством была сама сцена, любимые роли и искренняя любовь к зрителю", - отметили в кукольном театре. 

Прощание с Татьяной Демуровой пройдет в храме святых апостолов Петра и Павла в парке имени Кулибина 17 октября в 11:00. 

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Татьяны Ивановны. 

Напомним, что в мае на 61-м году жизни скончался актер и режиссер Артур Кочканян. В феврале умерла актриса ТЮЗа Елена Новикова. А в январе нижегородцы простились со звездой фильма "Озеро времени" Ириной Былиной. 

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных