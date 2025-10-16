Прощание с актрисой Татьяной Демуровой пройдет 17 октября Культура и отдых

Фото: Нижегородский театр кукол

Заслуженная артистка РСФСР Татьяна Демурова скончалась на 78-м году жизни, сообщили в Нижегородском театре кукол.

Татьяна Демурова родилась в Дзержинске 4 декабря 1947 года. В 1965-м окончила Нижегородское театральное училище — она была выпускницей первого набора кукольного отделения. Спустя два года ее взяли в местный театр кукол, где она проработала почти 60 лет. За это время сыграла десятки ролей. В 2008 году актриса снялась в фильме "Живи и помни" (18+).

"Татьяну Ивановну отличали редкая скромность и внутреннее благородство. Она никогда не стремилась к громкой славе, ее главным богатством была сама сцена, любимые роли и искренняя любовь к зрителю", - отметили в кукольном театре.

Прощание с Татьяной Демуровой пройдет в храме святых апостолов Петра и Павла в парке имени Кулибина 17 октября в 11:00.

Редакция НИА "Нижний Новгород" выражает соболезнования родным и близким Татьяны Ивановны.

