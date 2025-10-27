Полиция задержала нижегородца за покатушки с фейерверками на Покровке — видео Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Полицейские установили личность владельца автомобиля, который нарушил правила дорожного движения, проехав по главной пешеходной улице приволжской столицы — Большой Покровской. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Нижегородской области.

Ранее в соцсетях появилось видео, на котором зафиксировано, как иномарка движется по пешеходной зоне с установленной на крыше конструкцией. На капоте машины находился молодой человек, державший в руках запущенные фейерверки.

Полицейские оперативно установили личность водителя и доставили 20-летнего владельца автомобиля в отдел полиции №5. В отношении молодого человека составлено пять административных протоколов: за нарушение правил пользования внешними световыми и звуковыми сигналами; за управление транспортом при наличии неисправностей; за езду без заднего государственного регистрационного знака; за движение по пешеходной зоне в нарушение ПДД; за передачу управления автомобилем лицу, не имеющему водительских прав.

Как установили сотрудники ДПС, за рулем машины в момент инцидента находился 13-летний подросток. Его личность также была установлена. В отношении законного представителя несовершеннолетнего составлен административный материал по статье 5.35 КоАП РФ за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию ребёнка.

Кроме того, сотрудники отдела по исполнению административного законодательства (ОИАЗ) отдела полиции № 5 оформили на 20-летнего участника происшествия ещё один материал — по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ (мелкое хулиганство). Молодой человек был задержан в административном порядке и помещён в специальное помещение полиции до рассмотрения дела в суде.