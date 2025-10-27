Нижегородец устроил ночной заезд с фейерверками на Покровке

Фото:
Юный блогер устроил ночной заезд с фейерверками на пешеходной Покровке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры".
На опубликованных кадрах видно, что по улице медленно едет белый легковой автомобиль. Слышна громкая музыка и раздаются залпы фейерверков. При этом парень сидит на капоте, а машину украшает огромный портрет какого-то человека.
Пользователи соцсетей в комментариях осудили поступок молодого человека.
"Ничего, кроме дискомфорта и шума, он не принес людям", "Его надо наказать так жестко, чтобы другие тряслись от мысли поступить также", - написали возмущенные нижегородцы.
Редакция НИА "Нижний Новгород" в связи с произошедшим направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что студент получил штраф за парковку на тротуаре на Большой Покровской улице.
