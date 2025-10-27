Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
27 октября 2025 13:10Нижегородец устроил ночной заезд с фейерверками на Покровке
27 октября 2025 11:31СК завел уголовное дело о халатности после скандала в нижегородской школе
27 октября 2025 09:35Пострадавших при взрыве в Копейске доставили спецбортом в Нижний Новгород
27 октября 2025 09:18Грузовой эвакуатор съехал в кювет под Лысковом: погиб человек
26 октября 2025 17:57Нетрезвый мотоциклист улетел в кювет под Дзержинском
26 октября 2025 16:25BMW протаранил реанимобиль — появились подробности ДТП на Лядова
26 октября 2025 16:09Двух браконьеров осудят в Дзержинске за незаконный вылов рыбы
26 октября 2025 15:37Автомобиль скорой помощи перевернулся на площади Лядова
26 октября 2025 15:20Мошенники выманили у двух нижегородок полмиллиона за фейковые бани-бочки
26 октября 2025 14:43Пешехода сбили в Советском районе: пострадавший угодил в больницу
Происшествия

Нижегородец устроил ночной заезд с фейерверками на Покровке

27 октября 2025 13:10 Происшествия
Нижегородец устроил ночной заезд с фейерверками на Покровке

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород без цензуры"

Юный блогер устроил ночной заезд с фейерверками на пешеходной Покровке в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает телеграм-канал "Нижний Новгород без цензуры".

На опубликованных кадрах видно, что по улице медленно едет белый легковой автомобиль. Слышна громкая музыка и раздаются залпы фейерверков. При этом парень сидит на капоте, а машину украшает огромный портрет какого-то человека.

Пользователи соцсетей в комментариях осудили поступок молодого человека.

"Ничего, кроме дискомфорта и шума, он не принес людям", "Его надо наказать так жестко, чтобы другие тряслись от мысли поступить также", - написали возмущенные нижегородцы.

Редакция НИА "Нижний Новгород" в связи с произошедшим направила запрос в пресс-службу ГУ МВД по Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что студент получил штраф за парковку на тротуаре на Большой Покровской улице.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Автомобили Жалобы Нижегородский район
Поделиться:
Новости по теме
27 октября 2025 09:18Грузовой эвакуатор съехал в кювет под Лысковом: погиб человек
26 октября 2025 14:43Пешехода сбили в Советском районе: пострадавший угодил в больницу
05 сентября 2025 16:17Автошкола устроила нелегальный автодром возле Мещерского озера
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
24 октября 2025 18:23Искусство веры: в Манеже открылась выставка религиозных работ Васнецова
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных