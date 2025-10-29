Ремонт моста у Высоковской церкви в Нижнем Новгороде закончат до конца года Общество

Пешеходный мост, ведущий к Высоковской церкви в Нижнем Новгороде, будет капитально отремонтирован в течение ближайших двух месяцев. Как сообщает pravda-nn.ru, работы планируют завершить до конца декабря 2025 года.

В администрации Советского района рассказали, что 22 октября был заключён контракт на проведение ремонтных работ. Подрядной организации предстоит полностью демонтировать старое покрытие и перила, установить новый металлический каркас, а также смонтировать решетчатое сварное основание и новые ограждения.

Согласно данным портала госзакупок, на ремонтные работы направят почти 570 тысяч рублей из городского бюджета. Финансирование осуществляется в рамках муниципальной программы "Развитие дорожной и транспортной инфраструктуры Нижнего Новгорода".

Напомним, что на необходимость ремонта пешеходного моста в Советском районе Нижнего Новгорода обратили внимание после жалоб нижегородцев

Ранее сообщалось, что сроки сдача террасного парка в Почаинском овраге Нижнего Новгорода будут скорректированы.