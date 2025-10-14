Еще 111 млн рублей направят на создание террасного парка в Почаинском овраге

Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Экономика

14 октября 2025 15:48 Экономика
Фото: Александр Воложанин

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

На строительства террасного парка в Почаинском овраге дополнительно направят 111,5 млн рублей из собственных средств города. Об этом стало известно на заседании думской комиссии по городскому хозяйству 14 октября, передает корреспондент НИА "Нижний Новгород". 

Директор департамента финансов Юрий Мочалкин сообщил, что в горбюджет предлагается внести очередные изменения в части увеличения доходной и расходной частей на 168,9 млн рублей как за счет внебюджетных трансфертов, так и собственных средств. 

В частности, департамент культуры получит 700 тысяч рублей на содержание библиотек, а также 8 млн рублей на создание модельных библиотек. А департаменту физкультуры и спорта дадут 16 млн рублей на закупку спортивного инвентаря и оборудования. На капитальный ремонт улиц Славянской и Короленко направят 7 млн рублей.

Расходы на строительство многоквартирных домов увеличивается на 683 млн рублей. Кроме того, 34 млн выделят на оплату выкупной стоимости жилья при расселении граждан.

В то же время расходы по ряду направлений сокращаются. Так, по департаменту жилья финансирование уменьшено на 279 млн рублей из-за переноса работ по установке индивидуальных тепловых пунктов, а также переноса работ по переустройству инженерных сетей, коммуникаций, попадающих в зону строительства канатной дороги. Кроме того, расходы уменьшаются за счет экономии на конкурсных процедурах, в том числе, по ремонту детских садов и школ. 

Кроме того, на 25 млн рублей уменьшено финансирование по линии департамента образования — из-за фактического исполнения программы компенсации части стоимости путевок в санаторно-курортные учреждения для детей. Расходы по департаменту соцполитики уменьшены на 82 млн рублей по направлению осуществления полномочий в области социальной поддержки и социального обслуживания семей, имеющих детей, через систему молочной кухни — в связи с фактическим количеством получателей мер соцподдержки. 

Также на 150 млн рублей сокращены расходы на капитальный ремонт дороги на дамбе Гребного канала. Причина — перенос работ на 2026 год.

После корректировки параметры бюджета составляют: доходы — 73,7 млрд рублей, расходы — 77,4 млрд рублей, дефицит — 3,69 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что сроки реализации проекта террасного парка в Почаинском овраге будут скорректированы. По данным ГУММиД, в настоящий момент рассматривается вопрос внесения изменений в муниципальный контракт. Строительные работы продолжаются: завершено бетонирование тоннеля под Лыковой дамбой, ведётся устройство фундамента моста и амфитеатра, выравниваются склоны, строятся лестницы, парапеты и тротуары.

Напомним, проект стартовал в конце 2023 года. Построить парк планировали к ноябрю 2025 года. Общая стоимость проекта составляет 3,6 млрд рублей, в 2024-2025 годы на его реализацию выделяли 1,82 млрд. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Бюджет Гордума Почаинский овраг
