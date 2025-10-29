Три исторических здания хотят восстановить в центре Нижнего Новгорода Культура и отдых

Фото: "Яндекс Карты"

Три объекта культурного наследия, расположенные в исторической части Нижнего Новгорода, будут отреставрированы и приведены в порядок к осени 2029 года. Информация об этом размещена на официальном сайте управления государственной охраны объектов культурного наследия Нижегородской области.

Речь идет о зданиях, находящихся по адресам: улица Нижегородская, дома №17 и №19/29, а также улица Ярославская, дом №13. Согласно приказам, подписанным 24 октября 2025 года, владельцы этих строений обязаны принять меры по их сохранению и недопущению разрушения.

Дом №17 на Нижегородской улице представляет собой памятник архитектуры регионального значения, известный как флигель купца Ассона Немчинова. Это здание было возведено в 1846 году и является значимым элементом исторической застройки города.

Остальные два объекта — жилые дома, имеющие архитектурную и историческую ценность. Дом №19/29 появился в городской планировке во второй половине XIX — начале XX века, а здание на Ярославской, 13 датируется 1898 годом.

Согласно установленным срокам, в течение года после подписания охранных обязательств (до конца октября 2026 года) владельцы должны получить технические задания на проведение охранных мероприятий. Еще через год, то есть до октября 2027 года, необходимо будет подготовить проектную документацию для последующих реставрационных работ.

На реализацию самих восстановительных мероприятий, включая благоустройство прилегающей территории, отводится четыре года с момента утверждения охранных обязательств. Таким образом, завершение всего комплекса работ запланировано на 24 октября 2029 года.

Проектирование и реставрацию должны осуществлять организации, обладающие лицензией на работу с объектами культурного наследия.

