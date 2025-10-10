Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
10 октября 2025 08:00 Общество
Мосты Нижнего Новгорода оснастили интеллектуальной системой безопасности

Четыре моста через реку Оку в Нижнем Новгороде оснастили современной интеллектуальной системой обеспечения безопасности. Проект реализовали специалисты компании "Росатом Инфраструктурные решения". 

Новая система позволяет в режиме реального времени отслеживать обстановку на мостах, предотвращать возможные внештатные ситуации и оперативно реагировать на попытки незаконного вмешательства в работу транспортной инфраструктуры. Все действия осуществляются в соответствии с требованиями законодательства о транспортной безопасности.

В рамках проекта на мостах и прилегающих территориях было установлено более 500 видеокамер. Для обработки данных построены и оснащены посты транспортной безопасности, а также создан единый центр управления, где информация анализируется с помощью технологий искусственного интеллекта.

Система интеллектуального видеонаблюдения включает в себя видеосерверы и модули видеоаналитики, что позволяет быстро идентифицировать потенциальные угрозы и принимать меры в кратчайшие сроки.

"В Нижнем Новгороде построена сложная современная система, которая позволяет обеспечивать непрерывный контроль функционирования объекта транспортной безопасности", — подчеркнул Максим Смирнов, директор компании-разработчика системы.

Ранее сообщалось, что цифровое решение Нижегородской области для управления строительством представили в Совете Федерации.

