Прогулки по стене Нижегородского кремля будут доступны до 20:00 с 1 ноября Общество

Фото: минкульт Нижегородской области

Нижегородский кремль переходит на новый режим работы: с 1 ноября его стены будут открыты для посещения до 20:00. Об этом сообщает издание pravda-nn.ru.

Теперь жители и туристы смогут гулять по кремлёвской стене и наслаждаться видами вечернего города даже в тёмное время суток. Ранее проход по маршруту закрывался уже в 16:00 из соображений безопасности — из-за особенностей архитектуры, таких как высокие ступени и неожиданные водостоки, которые было сложно различить при слабом освещении.

Для обеспечения безопасного доступа в тёмное время на участке стены между Дмитриевской и Часовой башнями установили современную систему освещения. Всего было смонтировано 350 светильников, которые будут работать круглогодично.

С 5 ноября и до весны пройти по зимнему маршруту вдоль боевого хода можно будет ежедневно с 10:00 до 20:00. В период с 1 по 3 ноября этот участок стены также будет доступен до 20:00, однако круговой маршрут останется открытым только до 16:00. В праздничный день 4 ноября кремль будет закрыт в связи с празднованием Дня народного единства.

Как подчеркнул директор Нижегородского государственного историко-архитектурного музея-заповедника Юрий Филиппов, у нижегородцев и гостей города впервые в истории появилась возможность взглянуть на ночной Нижний Новгород с кремлевских стен.

