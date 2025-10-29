Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Афиша

Опубликована программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде

29 октября 2025 10:44 Афиша
Опубликована программа празднования Дня народного единства в Нижнем Новгороде

Фото: АНО "Центр 800"

4 ноября в Нижнем Новгороде пройдут городские мероприятия (0+) к Дню народного единства. Ключевыми площадками станут площадь Народного единства и Нижегородская ярмарка, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В 13:00 от Михайло-Архангельского собора в кремле по Зеленскому съезду до площади Народного единства пройдет крестный ход (0+) под руководством митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия.

В рамках акции "Нижегородцы — для России" в 13:45 на Ивановском съезде развернут 100-метровый российский флаг. Затем у памятника Минину и Пожарскому начнется официальная часть, в ходе которой с площади Народного единства в зону СВО отправятся добровольцы, а также гуманитарный груз для участников боевых действий.

На Нижегородской ярмарке в 11:00 откроется фестиваль "Народное единство".

В 12:40 на Ярмарочной площади стартует федеральная акция "Хоровод" с участием представителей различных народов, подчеркивающая многонациональный состав населения Нижегородской области. На сцене в течение дня выступят фольклорные и национальные коллективы из разных регионов России.

В 13:00 пройдет детский фестиваль "Здесь родины моей истоки" с участием юных нижегородцев — победителей популярных шоу, после чего местные авторы представят свои произведения в рамках акции "Литература и поэзия".

В 13:40 на сцене планируется трансляция событий с площади Народного единства, а позже здесь же состоится церемония награждения лауреатов "Премии Минина и Пожарского".

В 17:10 ансамбль песни и пляски Приволжского ордена Жукова округа войск национальной гвардии Российской Федерации покажет специальную патриотическую программу "За Россию!". Завершит концертную программу в 18:00 эстрадная группа Нижегородского губернского оркестра.

Дополнительно на Ярмарочной площади пройдет Всероссийский фестиваль русской кухни. Гости смогут познакомиться с кухнями народов России и посетить мастер-классы от нижегородских рестораторов. Также будет работать выставка-ярмарка народных художественных промыслов Нижегородской области и организованы мастер-классы от предприятий.

В спортивной зоне посетителям предложат выполнить нормативы комплекса ВФСК ГТО, поиграть в городки, хоккей с мячом, шашки, шахматы, нарды, домино, а также проверить меткость в метании валенок и мешочков в цель.

На площадке центра патриотического воспитания "Авангард" участники ярмарки смогут пройти обучение пилотированию на симуляторах БПЛА и записать послание потомкам в 2045 год в формате цифровой "капсулы времени". Здесь же развернут экспозицию, посвященную специальной военной операции, и зону исторической реконструкции с тематическими мастер-классами и костюмированными представлениями.

Институт демографического развития в рамках программы "ОСНОВА — нижегородский проект жизни" организует творческую площадку для семей с детьми. С 11:00 до 18:00 будут проходить мастер-классы, а участники смогут сделать яркие фотографии на память.

Кроме того, в 2025 году к Дню народного единства приурочена федеральная акция "Ночь искусств" (12+), которая пройдет в Нижегородской области в ночь на 4 ноября.

Ранее сообщалось, что 4 ноября кое-где в Нижнем Новгороде будет ограничена продажа алкоголя.

 

