Последние новости рубрики Экономика
29 октября 2025 10:39Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде 4 ноября
29 октября 2025 08:00Утвержден облик цеха по производству сборных домов в Сормове
28 октября 2025 19:00Тина Канделаки откроет ресторан в Нижнем Новгороде
28 октября 2025 16:42Нижегородские власти прогнозируют рост экономики до 3,1% к 2028 году
28 октября 2025 15:31Нижегородский бюджет получит 263 млн рублей благодаря платным парковкам
28 октября 2025 15:30Нижегородское металлообрабатывающее предприятие увеличило выработку благодаря нацпроекту
28 октября 2025 15:16Нижегородская область направит 416 млн рублей на выплаты силовикам в 2026 году
28 октября 2025 13:19Билайн запустил распродажу 11.11: скидки до 90% на смартфоны, гаджеты и другие устройства
28 октября 2025 13:00Нижегородскому производителю одежды заменили крупный штраф на предупреждение
28 октября 2025 12:52От чего зависит стоимость билетов в Санкт-Петербург
Экономика

Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде 4 ноября

29 октября 2025 10:39
Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде 4 ноября

В Нижнем Новгороде 4 ноября введут ограничения на розничную продажу алкоголя, но только в тех зонах, где будут проходить праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте развития предпринимательства горадминистрации, такая мера основана на областном законе, который запрещает реализацию алкогольной продукции на территориях, задействованных в проведении массовых событий.

По данным нижегородской мэрии, торжества охватят все районы города. Праздничные программы (0+) запланированы в домах культуры, досуговых центрах и библиотеках. В детских музыкальных школах и школах искусств состоятся тематические концерты. Учащиеся и творческие коллективы примут участие в мероприятиях на городских и районных площадках.

Кроме того, праздничные события пройдут и на открытом воздухе — в парках и скверах Нижнего Новгорода.

Особое место в праздновании Дня народного единства займет Крестный ход (0+), приуроченный к празднованию Казанской иконы Божией Матери.

Напомним, что правительство Нижегородской области продолжает работать над законопроектом, который ограничивает продажу алкоголя в регионе.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных