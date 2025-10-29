Продажу алкоголя ограничат в Нижнем Новгороде 4 ноября Экономика

В Нижнем Новгороде 4 ноября введут ограничения на розничную продажу алкоголя, но только в тех зонах, где будут проходить праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню народного единства.

Как сообщили НИА "Нижний Новгород" в департаменте развития предпринимательства горадминистрации, такая мера основана на областном законе, который запрещает реализацию алкогольной продукции на территориях, задействованных в проведении массовых событий.

По данным нижегородской мэрии, торжества охватят все районы города. Праздничные программы (0+) запланированы в домах культуры, досуговых центрах и библиотеках. В детских музыкальных школах и школах искусств состоятся тематические концерты. Учащиеся и творческие коллективы примут участие в мероприятиях на городских и районных площадках.

Кроме того, праздничные события пройдут и на открытом воздухе — в парках и скверах Нижнего Новгорода.

Особое место в праздновании Дня народного единства займет Крестный ход (0+), приуроченный к празднованию Казанской иконы Божией Матери.

Напомним, что правительство Нижегородской области продолжает работать над законопроектом, который ограничивает продажу алкоголя в регионе.