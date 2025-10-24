Нижегородская канатная дорога изменит режим работы в начале ноября

Фото:
Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, изменит режим работы в длинные выходные из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщает АО "Нижегородские канатные дороги".
Согласно опубликованной информации, с 1 по 4 ноября канатка будет функционировать по следующему расписанию:
В эти дни технические перерывы на регламентные работы проводиться не будут.
Напомним, стоимость одной поездки на воздушной переправе выросла до 150 рублей.
Ранее сообщалось, что за четыре месяца после модернизации канатка перевезла почти 1,5 млн человек.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+