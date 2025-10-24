Ученые разработали систему ИИ для диагностики типа опухоли мозга
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
ФСБ вскрыла схему с проверками и взятками в нижегородской Росгвардии
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
24 октября 2025 12:49Более 1,5 квадратных километров маскировочных сетей отправили кстовские волонтеры в зону СВО
24 октября 2025 12:38Нижегородская канатная дорога изменит режим работы в начале ноября
24 октября 2025 12:25Несколько остановок перенесли в Нижнем Новгороде
24 октября 2025 12:16В НИУ Президентской академии стартовал интенсив по профессиональному развитию студентов
24 октября 2025 11:09Более 180 кг опасного мяса изъяли из оборота в Нижегородской области
24 октября 2025 10:55Банду из 8 человек осудили за канал незаконной миграции в Нижнем Новгороде
24 октября 2025 10:40Операции по замене коленных суставов начали проводить в Балахне
24 октября 2025 10:11Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой 2025/2026
24 октября 2025 09:49Нижний Новгород в восьмой раз принимает межрегиональную научно-практическую онкологическую конференцию "Волжские огни"
24 октября 2025 09:47Продолжается прием заявок на конкурс лучших практик управления многоквартирными домами "Лучший дом. Лучший двор"
Общество

Нижегородская канатная дорога изменит режим работы в начале ноября

24 октября 2025 12:38 Общество
Нижегородская канатная дорога изменит режим работы в начале ноября

Фото: Александр Воложанин

Канатная дорога, соединяющая Нижний Новгород и Бор, изменит режим работы в длинные выходные из-за празднования Дня народного единства. Об этом сообщает АО "Нижегородские канатные дороги".

Согласно опубликованной информации, с 1 по 4 ноября канатка будет функционировать по следующему расписанию:

  • 1 ноября — с 6:45 до 22:00;
  • 2, 3 и 4 ноября — с 9:00 до 22:00.

В эти дни технические перерывы на регламентные работы проводиться не будут.

Напомним, стоимость одной поездки на воздушной переправе выросла до 150 рублей.

Ранее сообщалось, что за четыре месяца после модернизации канатка перевезла почти 1,5 млн человек. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
624492,624462,628215 Канатная дорога Общественный транспорт
Поделиться:
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
20 октября 2025 17:11От пушнины до рогов марала: что скрывают витрины музея Нижегородской таможни
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных