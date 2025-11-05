Часть улицы Сергиевской перекрыли для транспорта до 15 декабря

Фото:
В Нижнем Новгороде на участке улицы Сергиевская временно ограничили движение транспорта. Речь идет об отрезке от дома №13 до пересечения с улицей Ильинской.
Как сообщили в городской администрации, перекрытие связано с проведением ремонтных работ. Ограничение будет действовать до 23:59 14 декабря 2025 года.
Для автомобилистов организованы маршруты объезда по соседним улицам. Водителей просят быть максимально внимательными при движении в этом районе и строго соблюдать дорожные знаки.
Ранее стало известно, что проезд по Гребному каналу в Нижнем Новгороде будет ограничен из-за ремонтных работ.
Напомним также, что дорожные ограничения не сняли в Почаинском овраге из-за корректировки проекта создания террасного парка.
