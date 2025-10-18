Часть Большой Печерской перекрыли для переустройства инженерных сетей

Фото:
В Нижнем Новгороде временно ввели ограничение движения на улице Большой Печерской. Перекрытия затронули участок от улицы Сеченова до улицы Ковровской, сообщили в дептрансе.
Причиной стали работы по переустройству инженерных сетей. Ограничения действуют с 18 октября и продлятся до завершения всех необходимых мероприятий.
Водителей просят учитывать изменения при планировании маршрутов, соблюдать осторожность и следовать указаниям дорожных знаков.
Ранее транспортные ограничения на пересечении улиц Алексеевской и Октябрьской продлили до 1 ноября.
