Общество

Движение по Агрономической будет затруднено из-за ремонта трамвайных путей

21 октября 2025 18:30 Общество
Движение по Агрономической ограничат из-за ремонта трамвайных путей

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 22 октября вводится частичное ограничение движения транспорта по улице Агрономической. Мера связана с началом работ по реконструкции трамвайной линии в районе пересечения с трамвайными путями.

Несмотря на ремонт, движение автомобилей в обоих направлениях будет сохранено, однако проезжую часть сузят.

Специалисты призывают автомобилистов соблюдать повышенную осторожность при проезде ремонтируемой зоны. Также водителям настоятельно рекомендуется обращать внимание на временные дорожные знаки и строго следовать их указаниям, чтобы избежать затруднений и обеспечить безопасность всех участников движения.

Напомним, что в Нижнем Новгороде продолжается масштабная реконструкция трамвайной инфраструктуры: ремонт идет сразу на нескольких участках в городе.

Теги:
Ремонт дорог Трамвай Транспортные ограничения
