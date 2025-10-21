Движение по Агрономической будет затруднено из-за ремонта трамвайных путей Общество

Фото: пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде с 22 октября вводится частичное ограничение движения транспорта по улице Агрономической. Мера связана с началом работ по реконструкции трамвайной линии в районе пересечения с трамвайными путями.

Несмотря на ремонт, движение автомобилей в обоих направлениях будет сохранено, однако проезжую часть сузят.

Специалисты призывают автомобилистов соблюдать повышенную осторожность при проезде ремонтируемой зоны. Также водителям настоятельно рекомендуется обращать внимание на временные дорожные знаки и строго следовать их указаниям, чтобы избежать затруднений и обеспечить безопасность всех участников движения.

Напомним, что в Нижнем Новгороде продолжается масштабная реконструкция трамвайной инфраструктуры: ремонт идет сразу на нескольких участках в городе.