Движение по Агрономической будет затруднено из-за ремонта трамвайных путей

Фото:
В Нижнем Новгороде с 22 октября вводится частичное ограничение движения транспорта по улице Агрономической. Мера связана с началом работ по реконструкции трамвайной линии в районе пересечения с трамвайными путями.
Несмотря на ремонт, движение автомобилей в обоих направлениях будет сохранено, однако проезжую часть сузят.
Специалисты призывают автомобилистов соблюдать повышенную осторожность при проезде ремонтируемой зоны. Также водителям настоятельно рекомендуется обращать внимание на временные дорожные знаки и строго следовать их указаниям, чтобы избежать затруднений и обеспечить безопасность всех участников движения.
Напомним, что в Нижнем Новгороде продолжается масштабная реконструкция трамвайной инфраструктуры: ремонт идет сразу на нескольких участках в городе.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+