Подозреваемого в нападении с ножом на двух женщин поймали в Нижнем Новгороде Происшествия

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, подозреваемого в двух нападениях с целью ограбления.

Первое сообщение поступило от очевидцев с улицы Заярской, где неизвестный с ножом напал на 70-летнюю женщину, пытаясь вырвать у неё сумку. Потерпевшая оказала сопротивление и привлекла внимание прохожих.

Пока полицейские работали на месте происшествия, они услышали крики о помощи, доносившиеся из соседнего двора. Немедленно направившись туда, стражи порядка обнаружили молодую женщину, которой угрожал вооружённый мужчина.

Правоохранители задержали злоумышленника на месте. В отделе полиции была установлена его личность — ранее не судимый 30-летний мужчина без постоянного места жительства, прибывший в город из Московской области.

Пенсионерка, ставшая первой жертвой нападения, опознала нападавшего.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. На период предварительного следствия подозреваемый заключён под стражу.

