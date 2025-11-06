Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Подозреваемого в нападении с ножом на двух женщин поймали в Нижнем Новгороде

Фото: пресс-служба ГУ МВД России по Нижегородской области

В Нижнем Новгороде сотрудники полиции оперативно задержали мужчину, подозреваемого в двух нападениях с целью ограбления.

Первое сообщение поступило от очевидцев с улицы Заярской, где неизвестный с ножом напал на 70-летнюю женщину, пытаясь вырвать у неё сумку. Потерпевшая оказала сопротивление и привлекла внимание прохожих.

Пока полицейские работали на месте происшествия, они услышали крики о помощи, доносившиеся из соседнего двора. Немедленно направившись туда, стражи порядка обнаружили молодую женщину, которой угрожал вооружённый мужчина.

Правоохранители задержали злоумышленника на месте. В отделе полиции была установлена его личность — ранее не судимый 30-летний мужчина без постоянного места жительства, прибывший в город из Московской области.

Пенсионерка, ставшая первой жертвой нападения, опознала нападавшего.

По обоим фактам возбуждены уголовные дела. На период предварительного следствия подозреваемый заключён под стражу.

Ранее сообщалось, что суд признал жителя Сергача виновным в угрозе убийством своей сестре и покушении на убийство отца.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Теги:
МВД Разбой Уголовное дело
