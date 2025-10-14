Ранее судимый нижегородец зарезал соседку в подъезде дома на Ефремова Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Ранее судимый нижегородец задержан по подозрению в убийстве соседки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Преступление было совершено в подъезде одного из домов на улице Ефремова в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Неизвестный вонзил нож в шею местной жительницы. Потерпевшую на скорой доставили в больницу. Там она скончалась, не приходя в сознание.

Медики позвонили в полицию. Сотрудники угрозыска по горячим следам установили и задержали 36-летнего безработного мужчину, который ранее был осужден за разбой. На него одежде были найдены следы крови, а под балконом его квартиры - орудие убийства.

В региональном СК возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 105 УК РФ - лишение свободы сроком от 6 до 15 лет.

Скоро фигуранту изберут меру пресечения.

