Отцы-герои: ветераны СВО рассказали, в чем секрет крепкой семьи
Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Сколько будут стоить билеты на "Буревестник" до Москвы
Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Происшествия
14 октября 2025 16:48Что в суде говорят о возможной выписке "кукольника" Москвина из психбольницы
14 октября 2025 16:26Ранее судимый нижегородец зарезал соседку в подъезде дома на Ефремова
14 октября 2025 14:27Что известно о задержании главы отделения Народного фронта в Нижнем Новгороде
14 октября 2025 14:00Нижегородский пенсионер отдал "бывшему начальнику" 22 000 долларов
14 октября 2025 13:25Несовершеннолетних вовлекали в проституцию в нижегородских отелях "Мартон"
14 октября 2025 12:43Суд решит, сможет ли некрополист Москвин покинуть психбольницу
14 октября 2025 12:07Некрополиста Москвина, делавшего кукол из детских тел, готовят к выписке
14 октября 2025 10:23Брошенный автомобиль спровоцировал огромную пробку на площади Свободы
14 октября 2025 10:20Экс-заммэра Нижнего Новгорода Илью Штокмана оставили в СИЗО
14 октября 2025 09:57Атака БПЛА отражена в Нижегородской области: что сказал Глеб Никитин
Происшествия

Ранее судимый нижегородец зарезал соседку в подъезде дома на Ефремова

14 октября 2025 16:26 Происшествия
Ранее судимый нижегородец зарезал соседку в подъезде дома на Ефремова

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

Ранее судимый нижегородец задержан по подозрению в убийстве соседки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Преступление было совершено в подъезде одного из домов на улице Ефремова в Сормовском районе Нижнего Новгорода. Неизвестный вонзил нож в шею местной жительницы. Потерпевшую на скорой доставили в больницу. Там она скончалась, не приходя в сознание. 

Медики позвонили в полицию. Сотрудники угрозыска по горячим следам установили и задержали 36-летнего безработного мужчину, который ранее был осужден за разбой. На него одежде были найдены следы крови, а под балконом его квартиры - орудие убийства. 

В региональном СК возбудили уголовное дело. Максимальное наказание по ч. 1 ст. 105 УК РФ - лишение свободы сроком от 6 до 15 лет. 

Скоро фигуранту изберут меру пресечения. 

Ранее сообщалось, что обезглавившему сноху нижегородцу светит пожизненное. 

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
Полиция Убийство Уголовное дело
Поделиться:
Новости по теме
10 октября 2025 12:24Нижегородка устала ухаживать за больной матерью и задушила ее
08 октября 2025 19:01Нижегородский оппозиционер получил 10 лет за зверское убийство отца
02 октября 2025 17:53Нижегородца осудили на 29 лет за убийство девушки 30-летней давности
22 сентября 2025 15:28"Не договорились": нижегородец застрелил двух знакомых в пьяной ссоре
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри сказочного терема
28 сентября 2025 12:06Госбанк на Большой Покровской: фоторепортаж изнутри "сказочного терема"
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных