Житель Сергача получил 7,5 года за покушение на отца и угрозу убийством сестре Происшествия

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Суд признал жителя Сергача виновным в угрозе убийством своей сестре и покушении на убийство отца. Об этом сообщили в нижегородском СК.

Как установило следствие, в июле 2025 года мужчина в ходе конфликта направил нож в сторону своей родной сестры и угрожал ей убийством. Позже, во время ссоры с отцом, он ударил его ножом в шею. Пострадавший был госпитализирован, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Суд признал мужчину виновным по статьям "угроза убийством" и "покушение на убийство" и приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

