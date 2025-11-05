Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Происшествия

Житель Сергача получил 7,5 года за покушение на отца и угрозу убийством сестре

05 ноября 2025 20:02 Происшествия
Житель Сергача получил 7,5 года за покушение на отца и угрозу убийством сестре

Фото: СУ СК по Нижегородской области

Суд признал жителя Сергача виновным в угрозе убийством своей сестре и покушении на убийство отца. Об этом сообщили в нижегородском СК.

Как установило следствие, в июле 2025 года мужчина в ходе конфликта направил нож в сторону своей родной сестры и угрожал ей убийством. Позже, во время ссоры с отцом, он ударил его ножом в шею. Пострадавший был госпитализирован, ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Суд признал мужчину виновным по статьям "угроза убийством" и "покушение на убийство" и приговорил его к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы. Отбывать наказание он будет в исправительной колонии строгого режима.

Ранее сообщалось, что жителя Городецкого района приговорили к 14 годам за жестокое убийство ножом и вилками. 

Приговор Сергач Убийство
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных