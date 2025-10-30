Орудовавший в Нижнем Новгороде "поволжский маньяк" пытается оспорить приговор

Радик Тагиров (он же "поволжский маньяк"), обжаловал пожизненный приговор в Верховном суде России. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.
Кассационная жалоба от Тагирова поступила в судебную коллегию по уголовным делам Верховного суда 27 октября. Дата рассмотрения пока не назначена.
Маньяк утверждает, что не имеет отношения к преступлениям, за которые его осудили. По его словам, приговор "незаконный, необоснованный и несправедливый", а само дело должно быть возвращено прокурору.
Напомним, с марта 2011 по октябрь 2012 года Тагиров совершал преступления в 15 городах, включая Нижний Новгород. Он выслеживал одиноких пенсионерок и, представляясь коммунальщиком, проникал в их квартиры. Там он избивал и душил женщин, а затем забирал деньги и исчезал.
Его задержали в декабре 2020 года. Тогда Тагиров дал признательные показания, однако позже заявил, что оговорил себя.
В марте 2024 года он был признан виновным в 31 убийстве, трех покушениях на убийство и 34 разбойных нападениях. Суд назначил ему пожизненное заключение, при этом первые 10 лет он должен провести в тюрьме, а оставшуюся часть срока — в колонии особого режима.
Ранее сообщалось, что "кукольник" Анатолий Москвин назвал себя "кладбищенским маньяком" и признался в других преступлениях.
