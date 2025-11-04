Житель Заволжья ограбил соседа, угрожая ножом Происшествия

Фото: ГУ МВД России по Нижегородской области

В Заволжье полицейские задержали мужчину, подозреваемого в разбойном нападении на соседа с применением ножа. Подробности сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по региону.

В дежурную часть отдела полиции МО МВД России "Городецкий" поступило сообщение о вооружённом ограблении. Заявителем стал 47-летний житель Заволжья. Он рассказал, что злоумышленник, угрожая ножом, проник в его квартиру и похитил имущество.

Оперативники уголовного розыска в короткие сроки установили и задержали предполагаемого нападавшего. Им оказался 29-летний сосед потерпевшего, проживавший в квартире на той же площадке. Мужчина ранее привлекался к уголовной ответственности за грабеж и кражу. При обыске у него дома обнаружены и изъяты похищенные вещи: мобильный телефон, наушники и игровая приставка.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 162 УК РФ (разбой). Фигурант заключен под стражу.

Похищенные устройства возвращены владельцу. В случае признания вины судом подозреваемому может быть назначено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

