Нижегородскую компанию наказали за неправильное применение пестицидов

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл признало компанию ООО "Вперед" виновной в нарушении требований при использовании пестицидов и агрохимикатов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.
Основанием для возбуждения административного дела послужили результаты внеплановой выездной проверки, проведенной в октябре.
В ходе проверки, а также анализа данных, внесённых в федеральную государственную информационную систему "Сатурн", установлено, что при обработке посевов озимой пшеницы, ярового рапса и льна-кудряша на сельхозугодьях в Спасском муниципальном округе допущено превышение допустимых норм применения пестицидов.
Кроме того, зафиксированы неоднократные нарушения требований статьи 16 федерального закона № 490-ФЗ "О пчеловодстве в Российской Федерации".
В частности, компания не обеспечила своевременное информирование населения о проведении химической обработки полей. Жители населённых пунктов, находящихся в пределах семикилометровой зоны от обрабатываемых участков, не были должным образом уведомлены через средства массовой информации. Также не указывались рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях.
По итогам рассмотрения дела ООО "Вперед" было назначено административное наказание в виде штрафа в соответствии со статьёй 8.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.
