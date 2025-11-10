Нижегородскую компанию наказали за неправильное применение пестицидов Общество

Фото: Александр Воложанин

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл признало компанию ООО "Вперед" виновной в нарушении требований при использовании пестицидов и агрохимикатов. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Основанием для возбуждения административного дела послужили результаты внеплановой выездной проверки, проведенной в октябре.

В ходе проверки, а также анализа данных, внесённых в федеральную государственную информационную систему "Сатурн", установлено, что при обработке посевов озимой пшеницы, ярового рапса и льна-кудряша на сельхозугодьях в Спасском муниципальном округе допущено превышение допустимых норм применения пестицидов.

Кроме того, зафиксированы неоднократные нарушения требований статьи 16 федерального закона № 490-ФЗ "О пчеловодстве в Российской Федерации".

В частности, компания не обеспечила своевременное информирование населения о проведении химической обработки полей. Жители населённых пунктов, находящихся в пределах семикилометровой зоны от обрабатываемых участков, не были должным образом уведомлены через средства массовой информации. Также не указывались рекомендуемые сроки изоляции пчёл в ульях.

По итогам рассмотрения дела ООО "Вперед" было назначено административное наказание в виде штрафа в соответствии со статьёй 8.3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Отметим, что в августе нарушения при использовании пестицидов допустила нижегородская компания "Возрождение 52".