Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Последние новости рубрики Экономика
Экономика

Нелегальные ветпрепараты продавали в нижегородских зоомагазинах

29 октября 2025 16:32
Нелегальные ветпрепараты продавали в нижегородских зоомагазинах

Фото: Максим Герасимов

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл провели внеплановые проверки в сети зоомагазинов "Тигренок.РФ". В рамках контрольных закупок специалисты приобрели ветеринарные препараты в двух торговых точках, расположенных в Нижнем Новгороде: на улице Верхне-Печерской, 7Б (ТЦ "Олимп") и на улице Тимирязева, 9.

Проверка подтвердила, что в указанных магазинах осуществлялась реализация лекарственных средств для животных без лицензии на фармацевтическую деятельность. В связи с этим в отношении владельцев точек — индивидуальных предпринимателей Тамары Аршаковны Сагателян и Анжелы Эрнестовны Гулян — были составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ.

Несмотря на официальное уведомление, предприниматели не явились в Управление Россельхознадзора для оформления протоколов. В настоящее время материалы по делу направлены в Арбитражный суд Нижегородской области для дальнейшего рассмотрения.

Стоит отметить, что аналогичное нарушение ранее было зафиксировано в сентябре 2023 года в еще одном магазине сети "Тигренок.РФ", расположенном на улице Бориса Панина, 3. Тогда владелец торговой точки — ИП Айарпи Валерьевна Петросян — также продавала ветпрепараты без соответствующей лицензии. По итогам судебного разбирательства предприниматель была привлечена к административной ответственности.

Кроме того, в ходе мониторинга интернет-ресурсов специалисты Россельхознадзора выявили, что на официальном сайте зоомагазина "Тигренок.РФ" размещались предложения о продаже ветеринарных препаратов, несмотря на отсутствие лицензии на фармацевтическую деятельность. Информация о нарушении была направлена в Роскомнадзор, и в результате раздел сайта с незаконной продукцией был заблокирован. Владельцу интернет-ресурса было направлено официальное предостережение.

Как подчеркнули в ведомстве, принятые меры направлены на пресечение нелегальной торговли ветеринарными лекарствами и обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств.

Ранее сообщалось, что Россельхознадзор изъял из оборота в Нижегородской области более 180 кг опасного мяса.

