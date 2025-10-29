Нелегальные ветпрепараты продавали в нижегородских зоомагазинах Экономика

Фото: Максим Герасимов

Сотрудники Управления Россельхознадзора по Нижегородской области и Республике Марий Эл провели внеплановые проверки в сети зоомагазинов "Тигренок.РФ". В рамках контрольных закупок специалисты приобрели ветеринарные препараты в двух торговых точках, расположенных в Нижнем Новгороде: на улице Верхне-Печерской, 7Б (ТЦ "Олимп") и на улице Тимирязева, 9.

Проверка подтвердила, что в указанных магазинах осуществлялась реализация лекарственных средств для животных без лицензии на фармацевтическую деятельность. В связи с этим в отношении владельцев точек — индивидуальных предпринимателей Тамары Аршаковны Сагателян и Анжелы Эрнестовны Гулян — были составлены протоколы об административном правонарушении по части 2 статьи 14.1 КоАП РФ.

Несмотря на официальное уведомление, предприниматели не явились в Управление Россельхознадзора для оформления протоколов. В настоящее время материалы по делу направлены в Арбитражный суд Нижегородской области для дальнейшего рассмотрения.

Стоит отметить, что аналогичное нарушение ранее было зафиксировано в сентябре 2023 года в еще одном магазине сети "Тигренок.РФ", расположенном на улице Бориса Панина, 3. Тогда владелец торговой точки — ИП Айарпи Валерьевна Петросян — также продавала ветпрепараты без соответствующей лицензии. По итогам судебного разбирательства предприниматель была привлечена к административной ответственности.

Кроме того, в ходе мониторинга интернет-ресурсов специалисты Россельхознадзора выявили, что на официальном сайте зоомагазина "Тигренок.РФ" размещались предложения о продаже ветеринарных препаратов, несмотря на отсутствие лицензии на фармацевтическую деятельность. Информация о нарушении была направлена в Роскомнадзор, и в результате раздел сайта с незаконной продукцией был заблокирован. Владельцу интернет-ресурса было направлено официальное предостережение.

Как подчеркнули в ведомстве, принятые меры направлены на пресечение нелегальной торговли ветеринарными лекарствами и обеспечение соблюдения требований законодательства в сфере обращения лекарственных средств.

