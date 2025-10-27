Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Общество

Более 4 тысяч тонн некачественных семян выявили в Нижегородской области

27 октября 2025 17:42 Общество
Более 4 тысяч тонн некачественных семян выявили в Нижегородской области

С начала текущего года специалисты Россельхознадзора зафиксировали 230 случаев нарушений в сфере семеноводства на территории Нижегородской области. Об этом сообщила пресс-служба ведомства, курирующего регион и Республику Марий Эл.

В ходе анализа отчетной документации по списанию объемов посевного материала инспекторы выявили серьезные отклонения от установленных требований. Согласно полученным данным, аграрии региона использовали более 4 тысяч тонн семян без подтверждающих документов.

Речь идет о 1767 тоннах сортовых и 2947 тоннах несортовых семян таких культур, как пшеница, картофель, ячмень, горох и кукуруза. При этом у производителей не оказалось необходимых документов, подтверждающих качество и происхождение семян.

По итогам проверок Россельхознадзор направил 230 официальных предостережений сельхозорганизациям. Из них 110 уведомлений были оформлены и отправлены через федеральную государственную информационную систему "Семеноводство".

Ранее сообщалось, что в школах и детсадах Нижегородской области выявили некачественную молочную продукцию.

АПК Россельхознадзор Сельское хозяйство
