Депутаты гордумы просят увеличить фонды ради новогодних мероприятий для детей

На заседании объединенной комиссии по вопросам бюджета, финансов, налоговой политики и городского хозяйства депутат Николай Сатаев поднял вопрос о возможности выделения дополнительных средств в депутатские фонды в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".
"Приближается Новый год. Если есть шанс выделить каждому депутату средства на подарки и мероприятия для ребятишек, решение нужно принимать уже сейчас, а не откладывать на декабрь. Если такой возможности нет, нужно понимать это заранее, чтобы искать другие пути", — отметил Сатаев.
Председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман сообщил, что инициатива ранее была озвучена председателем городской думы Евгением Чинцовым. Он планирует обсудить этот вопрос с главой города Юрием Шалабаевым, чтобы выяснить, можно ли найти источники финансирования в текущем году.
При этом Фельдман уточнил, что средства из депутатских фондов не могут быть направлены на покупку подарков. На это Сатаев ответил: "Хорошо, пусть не на подарки, но хотя бы на проведение новогодних мероприятий для детей".
Евгений Чинцов заверил, что проинформирует депутатов о результатах переговоров с мэром.
Ранее сообщалось, что с 1 декабря начнется конкурс на лучшее праздничное оформление "Новогодний Нижний" (0+).
