Депутаты гордумы просят увеличить фонды ради новогодних мероприятий для детей Экономика

Фото: Кира Мишина

НИА "Нижний Новгород" - Мария Орлова

На заседании объединенной комиссии по вопросам бюджета, финансов, налоговой политики и городского хозяйства депутат Николай Сатаев поднял вопрос о возможности выделения дополнительных средств в депутатские фонды в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщает корреспондент НИА "Нижний Новгород".

"Приближается Новый год. Если есть шанс выделить каждому депутату средства на подарки и мероприятия для ребятишек, решение нужно принимать уже сейчас, а не откладывать на декабрь. Если такой возможности нет, нужно понимать это заранее, чтобы искать другие пути", — отметил Сатаев.

Председатель бюджетной комиссии Марк Фельдман сообщил, что инициатива ранее была озвучена председателем городской думы Евгением Чинцовым. Он планирует обсудить этот вопрос с главой города Юрием Шалабаевым, чтобы выяснить, можно ли найти источники финансирования в текущем году.

При этом Фельдман уточнил, что средства из депутатских фондов не могут быть направлены на покупку подарков. На это Сатаев ответил: "Хорошо, пусть не на подарки, но хотя бы на проведение новогодних мероприятий для детей".

Евгений Чинцов заверил, что проинформирует депутатов о результатах переговоров с мэром.

