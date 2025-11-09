Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Поезд Деда Мороза сделает остановки в Нижнем Новгороде и Дзержинске

Поезд Деда Мороза сделает остановки в Нижнем Новгороде и Дзержинске

Фото: Александр Воложанин

Праздничный поезд с Дедом Морозом (0+) прибудет в Нижегородскую область 27 декабря. Он сделает остановки сразу в двух городах региона — Нижнем Новгороде и Дзержинске.

Об этом сообщили организаторы проекта в своих социальных сетях.

Новогодний состав отправится в большое путешествие по стране 19 ноября из Владивостока. Его маршрут охватывает десятки городов, где дети и взрослые смогут встретиться с главным зимним волшебником.

В составе поезда — вагон-приёмная Деда Мороза, а также вагоны с анимационной программой, кукольным театром, сувенирной лавкой и кафе-ресторанами.

Посетить передвижную резиденцию Деда Мороза и заглянуть в вагон под названием "Кукольный театр" можно будет по билетам, приобретённым заранее.

Ранее сообщалось, что в Нижнем Новгороде проведут конкурс (0+) на лучшее новогоднее оформление.

