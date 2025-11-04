Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Эколог Баташев рассказал, может ли навредить здоровью искусственная елка

Эколог Баташев рассказал, может ли навредить здоровью искусственная елка

Фото: Мария Орлова

С приближением Нового года перед многими встает привычный вопрос: какую елку выбрать — настоящую или искусственную? Эколог Анатолий Баташев в беседе с 360.ru рассказал, как сделать правильный выбор и не навредить ни себе, ни природе.

По его словам, искусственные елки не представляют угрозы для здоровья при обычном использовании. Хотя пластик может выделять токсичные вещества, их концентрация слишком мала, чтобы причинить вред. Исключение — если такую елку поджечь: при горении действительно выделяются вредные соединения. В остальном достаточно проветрить помещение после установки, особенно если от изделия исходит химический запах. Если запах сильный и неприятный, от покупки лучше отказаться.

Если искусственная ель долго хранилась и покрылась пылью, перед праздником ее следует тщательно промыть и высушить. Также важно надежно закрепить конструкцию, особенно если в доме есть маленькие дети или животные. В случае падения пластиковой ели можно получить травму, а при включенной гирлянде — даже удар током.

Также он отметил, что искусственная елка изготавливается из пластика, и на ее производство уходит примерно столько же энергии, сколько требуется для вырубки десяти живых деревьев. При этом такие изделия можно использовать многократно, что кажется практичным решением. Однако, несмотря на внешнюю привлекательность и пушистость, искусственная ель не может заменить запах настоящей хвои, который ассоциируется с праздником.

Эколог подчеркнул, что глобально экологическая ситуация не изменится от того, выберет человек искусственное дерево, живое или вовсе откажется от елки. Баташев отметил, что живые деревья для Нового года не вырубаются в лесу, а специально выращиваются в питомниках. Поэтому приобретение настоящей ели не наносит вреда природе. 

Чтобы живая ель простояла как можно дольше, важно правильно выбрать дерево. Иголки должны быть упругими и плотно держаться на ветках, а при растирании ветки между пальцами должен ощущаться насыщенный хвойный аромат. Ветка должна быть гибкой и возвращаться в исходное положение при сгибании. Кора не должна иметь повреждений или следов плесени, а иголки — быть равномерного зеленого цвета. У свежих деревьев кончики иголок имеют светло-салатовый оттенок. Также стоит обратить внимание на ствол: он должен быть достаточно толстым, чтобы выдерживать вес веток и хорошо впитывать воду. Если при постукивании нижней частью ствола о землю осыпается немного хвои — дерево свежее. Если хвоя сыплется обильно — такую ель лучше не брать.

Покупать дерево лучше на елочных базарах, где ели хранят в тени, в воде или под снегом — так они дольше сохраняют свежесть. После покупки не стоит сразу заносить ель в теплое помещение. Лучше оставить ее на несколько часов на балконе или в подъезде, чтобы она адаптировалась к перепаду температур. Перед установкой рекомендуется обновить спил на 2–3 сантиметра выше старого — это обеспечит лучшее впитывание воды. Дерево нужно поставить в ведро или подставку с водой и ежедневно ее подливать. Чтобы продлить свежесть, можно добавить в воду таблетку аспирина и пару ложек сахара.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

