Общество

Первую новогоднюю елку установили на Автозаводе

27 октября 2025 10:46 Общество
Первую новогоднюю елку установили на Автозаводе

Фото: Telegram-канал "Нижний Новгород. Без цензуры"

В Нижнем Новгороде стартовала установка праздничных елей. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.

Первая зеленая красавица на днях появилась в Автозаводском районе, рядом с одним из торговых центров. Однако не все горожане с энтузиазмом восприняли столь раннее начало праздничного оформления.

Некоторые жители считают, что украшать улицы и площади новогодними атрибутами стоит ближе к самому празднику — за одну-две недели до наступления Нового года. В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что преждевременная установка елок может снижать ощущение праздника.

Ранее стало известно, что в рамках подготовки к празднованию город украсят новогодними флажками. Стоимость этих работ составит 5,7 миллиона рублей.

Также сообщалось, что из городского бюджета выделили почти 38 миллионов рублей на установку световых конструкций, монтаж ёлок и украшение ключевых улиц и мостов Нижнего Новгорода.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Благоустройство Новый год Праздники
Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных