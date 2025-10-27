Первую новогоднюю елку установили на Автозаводе

Фото:
В Нижнем Новгороде стартовала установка праздничных елей. Об этом сообщают пользователи социальных сетей.
Первая зеленая красавица на днях появилась в Автозаводском районе, рядом с одним из торговых центров. Однако не все горожане с энтузиазмом восприняли столь раннее начало праздничного оформления.
Некоторые жители считают, что украшать улицы и площади новогодними атрибутами стоит ближе к самому празднику — за одну-две недели до наступления Нового года. В комментариях пользователи соцсетей отмечают, что преждевременная установка елок может снижать ощущение праздника.
Ранее стало известно, что в рамках подготовки к празднованию город украсят новогодними флажками. Стоимость этих работ составит 5,7 миллиона рублей.
Также сообщалось, что из городского бюджета выделили почти 38 миллионов рублей на установку световых конструкций, монтаж ёлок и украшение ключевых улиц и мостов Нижнего Новгорода.
У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.
Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+