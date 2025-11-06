Производитель квашеной капусты попался на нарушениях в Кстовском районе

Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Серьезные нарушения трудового законодательства обнаружили в компании "Домашние шедевры", которая занимается производством солений и квашеной продукции. Проверку на предприятии провели специалисты Гострудинспекции по Нижегородской области совместно с прокуратурой Кстовского района.

Установлено, что один из разнорабочих был допущен к выполнению трудовых обязанностей без необходимых средств индивидуальной защиты. В частности, ему не выдали сигнальный жилет повышенной видимости и не обеспечили головным убором, предназначенным для защиты от производственных загрязнений.

Кроме того, работодатель не провел обязательное обучение по охране труда. Работник не прошел инструктаж по безопасным методам работы, не был ознакомлен с действиями при возникновении опасных ситуаций и не получил информацию о том, как оказывать первую помощь.

Также компания не предоставила документы, подтверждающие обеспечение работников дерматологическими средствами индивидуальной защиты и смывающими средствами.

Материалы по выявленным нарушениям переданы в прокуратуру для рассмотрения вопроса о привлечении ответственных лиц к административной ответственности.

Напомним, в 2024 году задержали владелицу предприятия "Белоручка" Галину Сидарок за организацию незаконной миграции.

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных