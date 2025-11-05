Мертвого человека нашли на нижегородской ферме Происшествия

На территории молочно-товарной фермы в Ковернинском округе произошел трагический инцидент. Как сообщили в пресс-службе Гострудинспекции в Нижегородской области, 3 ноября примерно в 22:30 сотрудники обнаружили тело 58-летнего мужчины.

Он работал животноводом в ООО "Племзавод имени Ленина". Труп нашли в приямке наклонного транспортера.

По факту происшествия начато официальное расследование. Как сообщил руководитель надзорного органа Илья Мошес, целью расследования является установление всех обстоятельств и причин, приведших к трагедии.

