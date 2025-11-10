Водитель "Арзамасского хлеба" умер за рулем во время доставки продукции Происшествия

В Арзамасе скончался 36-летний водитель компании "Арзамасский хлеб", сообщила Гострудинспекция по Нижегородской области.

Утром 9 ноября водитель выехал с территории предприятия, чтобы развезти хлебобулочные изделия по торговым точкам. После одной из остановок шофер вернулся в машину, отъехал около 50 метров и остановился на перекрестке. Очевидцы заметили, что мужчина долгое время не выходил из кабины и сидел, склонив голову к стеклу. Они вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся сотрудникам магазина.

Прибывшие медики констатировали смерть водителя.

Как отметил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством начато расследование несчастного случая на производстве. Его целью станет установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

