Происшествия

Водитель "Арзамасского хлеба" умер за рулем во время доставки продукции

10 ноября 2025 19:38 Происшествия
Водитель Арзамасского хлеба умер за рулем после доставки продукции

В Арзамасе скончался 36-летний водитель компании "Арзамасский хлеб", сообщила Гострудинспекция по Нижегородской области.

Утром 9 ноября водитель выехал с территории предприятия, чтобы развезти хлебобулочные изделия по торговым точкам. После одной из остановок шофер вернулся в машину, отъехал около 50 метров и остановился на перекрестке. Очевидцы заметили, что мужчина долгое время не выходил из кабины и сидел, склонив голову к стеклу. Они вызвали скорую помощь и сообщили о случившемся сотрудникам магазина.

Прибывшие медики констатировали смерть водителя. 

Как отметил руководитель Гострудинспекции в Нижегородской области Илья Мошес, в соответствии с трудовым законодательством начато расследование несчастного случая на производстве. Его целью станет установление всех обстоятельств и причин произошедшего.

Ранее стало известно, что животновод умер на территории молочно-товарной фермы в Ковернинском округе. 

