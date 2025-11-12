Гордума утвердила новый Устав Нижнего Новгорода Политика

Фото: телеграм-канал Юрия Шалабаева

Городская дума Нижнего Новгорода I созыва на внеочередном заседании 12 ноября 2025 года единогласно приняла новый Устав муниципального образования городской округ город Нижний Новгород. Документ стал основным правовым актом объединенного муниципалитета после слияния Нижнего Новгорода с Кстовским округом.

О важном событии в своих соцсетях высказались председатель гордумы Евгений Чинцов и мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.

По словам Чинцова, принятый устав регламентирует все сферы жизни "большого Нижнего" и соответствует требованиям федерального закона №33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти". Однако, в следующем году депутатам предстоит продолжить нормотворческую работу, поскольку часть изменений федерального законодательства еще не вступила в силу.

"К вопросам приведения в соответствие Устава Нижнего Новгорода нормам федерального закона будем возвращаться", - написал он.

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев назвал принятие устава историческим событием. Он напомнил, что Кстовский район официально вошел в состав города, и подчеркнул, что впереди предстоит большая и амбициозная работа. По мнению главы города, Нижний Новгород уже не раз доказывал свою способность справляться с вызовами, и сейчас важно продолжать движение вперед.

Напомним, закон о слиянии Нижнего Новгорода и Кстовского округа был принят Законодательным собранием Нижегородской области в марте 2025 года. С этого момента начался переходный период, который завершится к концу текущего года. В мае Кстовский округ официально исключили из перечня муниципальных образований региона.