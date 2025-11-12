Нижегородская область лидер в обслуживании медоборудования
Политика

Губернатор изменил порядок выдвижения глав МСУ в Нижегородской области

12 ноября 2025 11:56 Политика
Губернатор изменил порядок выдвижения глав МСУ в Нижегородской области

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин утвердил изменения в порядок выдвижения кандидатур на должности глав муниципальных образований. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации 11 ноября 2025 года.

В соответствии с действующим порядком, предлагать кандидатов на посты глав муниципалитетов могут пять политических партий и три общественные организации. Все поступившие предложения рассматриваются специальной комиссией, после чего утверждаются губернатором. Окончательное решение о назначении главы принимает представительный орган муниципалитета путем голосования.

Обновленный документ конкретизирует действия в случае недостаточного количества предложений. Если к окончанию установленного срока поступило только одно предложение или ни одного, период подачи продлевается на 20 календарных дней. Срок будет увеличен и в случае, если комиссия по предварительному рассмотрению или губернатор одобрят менее двух кандидатур.

Также конкретизируются обязанности секретаря комиссии. Кроме того, отмечается, что на рассмотрение представительного органа муниципального образования Нижегородской области от главы региона на рассмотрение вносится не менее двух кандидатур.

Ранее сообщалось, что Члены Общественной палаты Нижегородской области и Общественного штаба по наблюдению за выборами обсудили итоги независимого наблюдения на прошедших муниципальных выборах. 

