Чертков объяснил, почему Кстовский район присоединили к Нижнему Новгороду

01 октября 2025 09:19

Фото: пресс-служба правительства ДНР

Председатель ДНР и экс-глава Кстовского района Андрей Чертков прокомментировал слияние Кстова с Нижним Новгородом. Он высказался на эту тему в эксклюзивном интервью для НИА "Нижний Новгород". 

Отметим, что Чертков давным-давно предсказывал, что Кстовский район Нижегородской области станет частью областного центра. Хотя думал, что первым все же присоединят Бор.

"Это было бы, наверное, правильнее. Но выбор делал не я. Скорее всего, это согласовано с федеральным центром, потому что основные предприятия у нас находятся в Кстовском районе, да и земля здесь привлекательная", - заявил бывший глава МСУ. 

По его мнению, следующими в очереди на слияние с приволжской столицей - Бор и Богородск. 

Напомним, с середины июня Кстовский округ официально прекратил существование как самостоятельное муниципальное образование, поскольку вошел в состав Нижнего Новгорода. В сентябре 2025 года состоялись выборы в гордуму первого созыва. В муниципальном парламенте теперь 39 округов, включая четыре кстовских. 

Сообщалось, что структура нижегородской мэрии изменится после слияния с Кстовом. 

Андрей Чертков Борский г.о. Кстовский район
