Опасные игрушки изъяли из нижегородских магазинов

Фото: Александр Воложанин

Роспотребнадзор по Нижегородской области провёл масштабную проверку магазинов, торгующих детскими товарами и игрушками. Специалисты ведомства посетили 39 торговых точек и отобрали 108 образцов продукции, чтобы проверить их на безопасность.

Исследования проводились по целому ряду показателей: от санитарно-химических и токсикологических до микробиологических и биологических. В результате выяснилось, что 4% детских товаров и 17,3% игрушек не соответствуют установленным нормам.

Некоторые образцы оказались особенно опасными — в них нашли вещества, которые не допускаются в продукции для детей. Среди них — ацетальдегид, формальдегид, гексан и этилацетат.

Вся продукция, не прошедшая проверку, была немедленно снята с продажи. На компании, допустившие нарушения, наложили административные штрафы. Также им выдали предписания, обязывающие устранить все выявленные проблемы.

