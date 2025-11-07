Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интервью
  3. Аналитика
  4. Комментарии
  5. Новости будущего
  6. Экспертный клуб
Последние новости рубрики Общество
07 ноября 2025 10:30Электронные направления к врачам в Нижегородской области вводят с 1 декабря
07 ноября 2025 10:13Фонд "Сострадание НН" не возобновил прием новых животных в приют
07 ноября 2025 09:57Георгий Жданкин стал и.о. ректора НГАТУ
07 ноября 2025 09:38Около 13 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за неделю
07 ноября 2025 09:00Путин поддержал идею полного запрета вейпов в России
07 ноября 2025 08:02Аварийный дом на улице Химиков в Нижнем Новгороде изымают для сноса
07 ноября 2025 07:12Нижегородская мэрия обновила дизайн-код улицы Кожевенной
06 ноября 2025 19:35Более 80% нижегородских ветеранов СВО довольны качеством медпомощи
06 ноября 2025 18:55Бывшую гимназию в Лыскове хотят отдать под коммерческие цели
06 ноября 2025 18:06В Кстовском районе торжественно открыли новый фельдшерско-акушерский пункт
Общество

Около 13 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за неделю

07 ноября 2025 09:38 Общество
Около 13 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за недели

В Нижегородской области за неделю с 27 октября по 2 ноября зарегистрировано около 13 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По его данным, несмотря на рост заболеваемости, эпидемические пороги остаются не превышенными. Среди возбудителей ОРВИ в регионе преобладают риновирусы и парагрипп. Также выявлены случаи заражения РС-вирусами, метапневмовирусами, бокавирусами, аденовирусами и микоплазмой. Единичные случаи гриппа также зафиксированы.

На 5 ноября был частично приостановлен образовательный процесс в 53 группах 39 дошкольных учреждений. В школах и детсадах усилены меры профилактики: введен режим дезинфекции, проводится "утренний фильтр", активно используются бактерицидные облучатели и обеспечивается регулярное проветривание помещений.

Роспотребнадзор напоминает жителям о необходимости соблюдения базовых мер профилактики: это регулярное мытье рук, избегание контактов с заболевшими, соблюдение дистанции в общественных местах и отказ от посещения работы или учёбы при первых признаках болезни. Также рекомендуется вакцинация против гриппа.

В область поступило более 1,26 миллиона доз противогриппозной вакцины, включая почти 300 тысяч доз для детей. По состоянию на 5 ноября привито более 1,3 миллиона человек, что составляет 43,4% от населения, включая 322 тысячи детей (54,6%).

Ранее Роспотребнадзор предупредил жителей Нижегородской области о риске заражения кишечным иерсиниозом, который поражает желудочно-кишечный тракт и сопровождающимся симптомами общей интоксикации и кожными высыпаниями.

У НИА "Нижний Новгород" есть Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе главных событий, эксклюзивных материалов и оперативной информации.

Copyright © 1999—2025 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Теги:
ОРВИ Роспотребнадзор
Поделиться:
Новости по теме
22 августа 2025 10:14Сразу два опасных гриппа придут в Россию этой осенью: как защититься
07 августа 2025 17:55Отечественную вакцину от рака начнут тестировать в России осенью
27 июня 2025 19:30Охват населения вакцинацией от кори в Нижегородской области достигает 95%
25 июня 2025 17:37Подготовку к новой волне гриппа и COVID-19 начали в Нижегородской области
Главная  |  Архив  |  2025
Фоторепортажи
Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
04 ноября 2025 14:32Как Нижний Новгород отмечает День народного единства: самые яркие фото
Архив
Copyright © 1999—2025 Независимое информационное агентство "Нижний Новгород" (НИА "Нижний Новгород")
Учредитель — Государственное автономное учреждение Нижегородской области «Нижегородский областной информационный центр»
Главный редактор — Назарова А.В.
Адрес: 603006, Нижегородская область, г. Нижний Новгород. ул. М.Горького, д.151Б, пом. 5
Телефон: +7 (831) 233-94-53
E-mail: info@niann.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ № ФС 77 — 79798 от 31 декабря 2020 года.
Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Материалы в рубрике "Новости партнеров" размещаются на правах рекламы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.
Политика конфиденциальности
18+
  1. Политика
  2. Экономика
  3. Общество
  4. Культура и отдых
  5. Спорт
  6. Происшествия
  7. Афиша
  8. Наука
  1. Фоторепортажи
  2. Интернет-конференции
  3. Анонсы
  4. Видеоконтент
  5. Интервью
  6. Комментарии
  7. Рейтинг новостей
  1. Главная
  2. Подписка
  3. Поиск
  4. RSS
  5. Печатная версия
  6. Написать нам
  7. Реклама на сайте
  8. О редакции
НИА в соцсетях:
vkodnoklassnikitelegram
Created by GraphitPowered by TreeGraph

Используя сайт niann.ru, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, которые указаны в Политике обработки персональных данных