Около 13 тысяч нижегородцев заболели ОРВИ за неделю Общество

В Нижегородской области за неделю с 27 октября по 2 ноября зарегистрировано около 13 тысяч случаев острых респираторных вирусных инфекций. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

По его данным, несмотря на рост заболеваемости, эпидемические пороги остаются не превышенными. Среди возбудителей ОРВИ в регионе преобладают риновирусы и парагрипп. Также выявлены случаи заражения РС-вирусами, метапневмовирусами, бокавирусами, аденовирусами и микоплазмой. Единичные случаи гриппа также зафиксированы.

На 5 ноября был частично приостановлен образовательный процесс в 53 группах 39 дошкольных учреждений. В школах и детсадах усилены меры профилактики: введен режим дезинфекции, проводится "утренний фильтр", активно используются бактерицидные облучатели и обеспечивается регулярное проветривание помещений.

Роспотребнадзор напоминает жителям о необходимости соблюдения базовых мер профилактики: это регулярное мытье рук, избегание контактов с заболевшими, соблюдение дистанции в общественных местах и отказ от посещения работы или учёбы при первых признаках болезни. Также рекомендуется вакцинация против гриппа.

В область поступило более 1,26 миллиона доз противогриппозной вакцины, включая почти 300 тысяч доз для детей. По состоянию на 5 ноября привито более 1,3 миллиона человек, что составляет 43,4% от населения, включая 322 тысячи детей (54,6%).

Ранее Роспотребнадзор предупредил жителей Нижегородской области о риске заражения кишечным иерсиниозом, который поражает желудочно-кишечный тракт и сопровождающимся симптомами общей интоксикации и кожными высыпаниями.