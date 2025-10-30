Выяснилось, куда можно будет улететь из Нижнего Новгорода зимой
Нижегородцев ждут дополнения к системе ОМС в 2026 году
Девять тренеров за семь лет: кто пытался спасти ФК "Пари НН"
Нижегородскую станцию аэрации снова проверяют из-за жалоб на вонь
Последние новости рубрики Общество
30 октября 2025 17:36Водоканал Ворсмы наказали за игнорирование экологических предписаний
30 октября 2025 17:00Суд приостановил работу нижегородской шашлычной из-за антисанитарии
30 октября 2025 16:49Карантин ввели в 9 школах и 56 детсадах Нижегородской области
30 октября 2025 16:33Автоэксперт разъяснил, что делать в случае письма с требованием доплаты утильсбора
30 октября 2025 15:57Водителям скорой в Нижнем Новгороде выплатили сверхурочные после проверки
30 октября 2025 15:39Институт общественных помощников развивают в Нижегородской области
30 октября 2025 15:37Внутренний туризм растет – необычные места страны посетили несколько миллионов клиентов Билайна
30 октября 2025 15:35Четыре новых медиакласса открыли в школах Нижегородской области
30 октября 2025 14:59Центр Нижнего Новгорода перекроют из-за празднования Дня народного единства
30 октября 2025 14:42Дизайн-код улицы Большой Покровской утвердили в Нижнем Новгороде
Общество

Суд приостановил работу нижегородской шашлычной из-за антисанитарии

30 октября 2025 17:00
Суд приостановил работу нижегородской шашлычной из-за антисанитарии

Фото: Александр Воложанин

ООО "Шашлычная Березовка Сити" временно прекратило работу по решению Богородского городского суда Нижегородской области. Об этом сообщили региональном Роспотребнадзоре.

Проверка, проведенная специалистами ведомства в Автозаводском, Ленинском районах Нижнего Новгорода и Богородском районе, выявила серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, в заведении не соблюдалась поточность технологических процессов, отсутствовали условия для соблюдения правил личной гигиены, холодильное оборудование находилось в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, в помещениях шашлычной обнаружили мух.

По итогам санитарно-эпидемиологического расследования было возбуждено административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ. Суд признал организацию виновной и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 14 суток.

Постановление вступило в законную силу.

Ранее сообщалось, что суд приостановил работу автомойки в Нижнем Новгороде из-за шума в ночное время.

