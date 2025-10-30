Суд приостановил работу нижегородской шашлычной из-за антисанитарии

Фото:
ООО "Шашлычная Березовка Сити" временно прекратило работу по решению Богородского городского суда Нижегородской области. Об этом сообщили региональном Роспотребнадзоре.
Проверка, проведенная специалистами ведомства в Автозаводском, Ленинском районах Нижнего Новгорода и Богородском районе, выявила серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.
В частности, в заведении не соблюдалась поточность технологических процессов, отсутствовали условия для соблюдения правил личной гигиены, холодильное оборудование находилось в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, в помещениях шашлычной обнаружили мух.
По итогам санитарно-эпидемиологического расследования было возбуждено административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ. Суд признал организацию виновной и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 14 суток.
Постановление вступило в законную силу.
Ранее сообщалось, что суд приостановил работу автомойки в Нижнем Новгороде из-за шума в ночное время.
