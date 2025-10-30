Суд приостановил работу нижегородской шашлычной из-за антисанитарии Общество

Фото: Александр Воложанин

ООО "Шашлычная Березовка Сити" временно прекратило работу по решению Богородского городского суда Нижегородской области. Об этом сообщили региональном Роспотребнадзоре.

Проверка, проведенная специалистами ведомства в Автозаводском, Ленинском районах Нижнего Новгорода и Богородском районе, выявила серьезные нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

В частности, в заведении не соблюдалась поточность технологических процессов, отсутствовали условия для соблюдения правил личной гигиены, холодильное оборудование находилось в неудовлетворительном состоянии. Кроме того, в помещениях шашлычной обнаружили мух.

По итогам санитарно-эпидемиологического расследования было возбуждено административное дело по ст. 6.6 КоАП РФ. Суд признал организацию виновной и назначил наказание в виде приостановления деятельности сроком на 14 суток.

Постановление вступило в законную силу.

