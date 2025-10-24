Как нижегородцы работают и отдыхают в ноябре 2025 года
Общество

Более 180 кг опасного мяса изъяли из оборота в Нижегородской области

24 октября 2025 11:09 Общество
Более 180 кг опасного мяса изъяли из оборота в Нижегородской области

Фото: Александр Воложанин

С января по сентябрь 2025 года Управление Роспотребнадзора по Нижегородской области провело отбор и лабораторные исследования 1557 образцов мясной продукции. Для сравнения: за аналогичный период 2024 года было проверено 1203 пробы. Анализы проводились по различным параметрам, включая санитарно-химические, физико-химические, микробиологические и паразитологические показатели, а также на содержание антибиотиков, ГМО и радиоактивных веществ. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По итогам девяти месяцев текущего года, доля проб, не соответствующих требованиям по микробиологическим показателям, составила 4,8%. Годом ранее этот показатель был на уровне 4,4%. Количество неудовлетворительных проб по содержанию антибиотиков в 2025 году составило 5,3%, что ниже показателя за 2024 год — 6,3%. При этом пестициды, токсичные элементы, генетически модифицированные организмы и радионуклиды в проверенной продукции обнаружены не были.

В рамках контрольных мероприятий из оборота было изъято 29 партий мясной продукции общим весом 180,9 кг. По всем выявленным случаям нарушений обязательных требований, установленных законодательством, виновные лица были привлечены к административной ответственности в соответствии с Кодексом РФ об административных правонарушениях.

Роспотребнадзор напоминает: мясную продукцию следует приобретать только в стационарных торговых точках или на официальных рынках. Вся продукция, поступающая в продажу, должна сопровождаться документами, подтверждающими её происхождение, качество и безопасность. К таким документам относятся накладные, декларации соответствия, ветеринарные справки или свидетельства.

Ранее в ведомстве сообщили, что за 9 месяцев текущего года из оборота было изъято 90 кг хлебобулочных изделий.

Также напомним, что неправильное хранение продуктов могло стать причиной вспышки острой кишечной инфекции в арзамасской школе "Созвездие". По последним данным, в стационаре остаются 17 детей. 

