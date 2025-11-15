Два человека погибли в ДТП под Шахуньей Происшествия

Фото: Госавтоинспекция по Нижегородской области

Два человека погибли в аварии под Шахуньей. Об этом сообщили в Госавтоинспекции Нижегородской области.

ДТП произошло 15 ноября 2025 года на 272-м километре трассы "Нижний Новгород - Киров". Водитель Renault Logan не справился с управлением и выехал на встречную полосу. Там легковой автомобиль столкнулся с грузовиком КАМАЗ.

В результате аварии на месте погибли 25-летний водитель легковушки и его 26-летняя пассажирка, сидевшая на переднем сидении. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, сегодня на территории в Нижегородской области идут осадки — дождь постепенно сменился мокрым снегом и снегопадом. Ранее МЧС рекомендовало жителям региона по возможности отказаться от поездок и ограничить использование личного транспорта.